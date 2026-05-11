サッカーの元イングランド代表のデビッド・ベッカムの妻で、スパイス・ガールズ元メンバーのヴィクトリア・ベッカムが、「ABBA Voyage」のようなスタイルのスパイス・ガールズのホログラムショーの話が浮上していたことを明かした。スパイス・ガールズのメンバーはロンドンで開幕されて以来、人気を誇っているABBAのアバターライブのようなショーを熱望しているようだ。



【写真】今年のツアーは実現しなかったスパイス・ガールズ

ラジオ局、シリウスXMにヴィクトリアはこう話す。「すごく良いアイデアだと思う」「その趣旨は最高」「ディナーの場で話をしたことがあるけど、どうなるかは分からない」



そして、元マネージャーのサイモン・フラー氏もこの話に興味を持っていたと以前に報じられており、当時、ある関係者はザ・サン紙に「サイモンはスパイス・ガールズとの最後の晴れ舞台を熱望していて、最近はこのアイデアが出てきています。ABBAのデジタルショーのアイデアを最初に考えたのは彼ですし、そのモデルはスパイス・ガールズにもぴったりだと考えているんです」「本人たちがまたツアーをするというのは非現実的ですからね。特にヴィクトリアなどは、スパイス・ガールズとして本格的に活動することはもうありませんから、このアイデアが最適と思われます」「サイモンはメンバーにもこの話をしていて、みんな耳を傾けていたようです」と話していた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）