はなぺちゃまるこさんの漫画「なんとなく疲れた時の過ごし方」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

夫から、「誕生日に何が欲しい？」と聞かれても、何も思いつかなかった妻。以前はゲームやブランド物が欲しいと思っていましたが、育児中の今、頭に思い浮かんだものは…という内容で、読者からは「分かります」「頑張りすぎずにリフレッシュして！」などの声が上がっています。

育児に追われる毎日で、妻が本当に欲しかったもの

はなぺちゃまるこさんは、インスタグラムで育児漫画などを発表しています。はなぺちゃまるこさんに作品について話を聞きました。

Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。

はなぺちゃまるこさん「学生の頃から趣味で描いていましたが、子どもが生まれてからは、日々の出来事を残したいと思い、頻繁に描くようになりました。インスタグラムを始めたのは、子どもが1歳ちょうどの頃で、育休明けからです。最愛の子どもとの日々を残していきたいと思ったのがきっかけでした。同じくらいのお子さんを持つ方と交流できて、共感したり、育児の参考にさせていただいたりしています」

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

はなぺちゃまるこさん「当時は子どもの眠りも浅く、自分の時間がほとんどなくて…。そのときの、ありのままの気持ちを描きました（笑）」

Q.旦那さまは、この日のことについて何か言っていましたか。

はなぺちゃまるこさん「『ゆっくりできたならよかった』と言ってくれました」

Q.来年も、同じようなプレゼントをもらいたいですか。

はなぺちゃまるこさん「来年も同じような状況であれば、また欲しいですね（笑）。子どもの成長もあるので、そのときになってみないと分からないですが」

Q.旦那さまの誕生日には、どのようなプレゼントを贈っていますか。

はなぺちゃまるこさん「好物をたくさん用意しています」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

はなぺちゃまるこさん「『分かります』といった共感の声や、『無理せずに』と励ましていただくことが多かったです。『旦那さん、起きてきてほしくないですよね（笑）』といったコメントもあり、同じ気持ちの方が結構いるのかな、と感じました」