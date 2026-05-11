プロ野球中日は球団創設90周年のメモリアルイヤーを迎えている。しかしチームは開幕から5連敗、一時は借金がはやくも13に膨れ上がり、井上一樹監督（54）の休養説が取り沙汰される事態にも発展した。

【写真】次期監督の大本命から後退した大物OBに、新候補の登場。崖っぷちに立たされた井上監督の命運は…

5年連続Bクラスと低迷は続いているものの、井上監督が就任した昨季は4位に浮上したこともあって、今季の下馬評は決して低くはなかった。それだけに、最下位に沈む現状は期待を裏切るもので、井上監督は「ファンに喜びを与えることができてない責任を感じている」と責任を一身に背負う姿勢を示している。



「今季で終わり」ともささやかれる中日・井上監督は意地を見せることができるか ©時事通信社

とはいえ現場だけを責められない苦しい事情も見え隠れするのも事実で、その1つが、ヤクルトからの移籍でヘッドコーチに就任した嶋基宏氏（41）の存在。この人事は井上監督の意向ではなく、フロントの主導によるものだというのだ。

監督の補佐役であるヘッドコーチは戦術や起用方針を共有する一蓮托生の関係で、監督が絶対的な信頼を置く人物が務めるのが常だ。

しかしある球団OBは、井上監督と嶋ヘッドコーチの“微妙な距離感”を指摘する。

「（試合中の）ベンチでの2人の間にも距離が感じられますし、密な意思疎通ができていないように見えます。今の中日でいちばん野球を知っているのは嶋だと思いますが、彼の知見が十分に生かされている気配はありませんね」

嶋との距離が如実に出た、落合氏の招聘

今季、中日は本拠地のバンテリンドームナゴヤにテラス席を新設し、昨季までよりホームランが出やすい環境を整えた。長年チームの課題とされてきた長打力不足の解消につながるという期待もあったが、結果は完全に裏目に出ている。

打線があいかわらず得点力を欠く一方で、強みだった投手陣は球場に対応できずチーム防御率が昨季の2.97から3.61（5月10日現在でリーグ最下位）に悪化している。

投手陣のテコ入れが急務となり、4月中旬には2軍を中心に指導していた落合英二投手コーディネーター（56）を1軍に急遽呼ぶなど対策に追われている。

立浪和義前監督（56）時代、立浪前監督が希望したPL学園高の後輩である宮本慎也氏や、前日本代表監督の井端弘和氏にヘッドコーチ就任を断られた際に投手コーチと兼任でヘッドコーチを務めたのも落合コーディネーターだったが、機能したとは言い難い状況だった。

前出のOBは、投手陣の立て直しに嶋ヘッドコーチの力を借りるのではなく、わざわざ落合コーディネーターを呼んだことへの違和感をこう語る。

「嶋は捕手出身なのでディフェンス面の立て直しには適役だと思っていたのですが、井上監督は気心が知れた英二を頼りにしたんでしょう。ただヘッドコーチの嶋が疎外感を感じるのは確実だと思います」

「次の監督就任が決まっているのでは」とささやかれる人物は…

さらに井上監督の頭痛の種はグラウンドだけではなく、フロント人事にもある。

中日は昨年11月下旬、OBの荒木雅博氏（48）が球団本部長補佐に就任すると発表した。井端氏との鉄壁の「アライバ」コンビで知られる荒木氏はチーム一筋に23年間プレーし、現役引退後も2023年までコーチとして現場に立っていた。

その荒木氏がフロント入りという意外な形で復帰したことで「次の監督就任が決まっているのでは」と話題になり、一部の主力選手間のLINEでもその話題が飛び交った。

そもそも井上監督は2024年オフの就任時から“つなぎ”の存在で、公にはされていないものの契約年数は2年とみられている。本人も長期政権の保証がないことは自覚していたという。

就任当時の本命は侍ジャパンの監督を務めていた井端氏だったが、その井端氏が今年のWBCで準々決勝敗退に終わったことで、次期監督レースから後退した可能性が高い。

そのかわりに浮上してきたのが荒木氏で、フロント入りはその準備段階ではないか、という見方が支配的だ。

相手チームだけでなくフロントや選手とも戦う羽目に…

井上監督はヘッドコーチも選べず、かなりの成績を残さない限りシーズン終了後には退任が濃厚という状況の中での難しい采配を余儀なくされている。

契約中の退任を経験したことがある元NPB球団監督は、自身の経験を踏まえ井上監督に同情的だ。

「そもそも監督の契約最終年はチームが低迷すればすぐに進退問題が浮上するもので、監督は目の前の敵チーム以外だけでなくフロントとも戦わなければいけなくなる。しかも勝負のシーズンに自分でヘッドコーチを選べず、半ば次の監督が見えているような状況ではチームの掌握もままならない。そんな状況で勝てと言われるのはさすがに気の毒ですよ」

ペナントレースはまだ3分の2以上が残っているが、井上監督は早くも崖っぷちに立たされている。戦力だけを見ればAクラス入りを予想する評論家も少なくない中日だが、井上監督は四面楚歌の状況を切り抜けることができるのだろうか。

（木嶋 昇）