マツコ『夜ふかし』も復帰 休養中に見た一番のニュースを語る
きょう11日放送の日本テレビ系バラエティー『月曜から夜ふかし』（後10：00）では、マツコ・デラックスから休養から復帰を果たす。休養中に見た一番のニュースだと語ったのは、村上信五が参加したあるイベントにまつわるものだったことが明かされる。
【番組カット】『夜ふかし』マツコ復帰！村上信五とトーク
今夜のラインナップは、「春恒例母の日インタビュー」「全国のご当地問題を調査した件」を予定。「母の日インタビュー」は、昨日・5月10日が母の日だったことに合わせて、母の日のプレゼント、母親の人となり、母からの教えなど、自身の母親にまつわる様々な事柄について街行く人にインタビュー。
娘がスケッチブック3冊にわたって書き留めている母親のかわいらしいあること、「カサコソ」という謎の呼ばれ方をされているお母さんの理由、さらに1年前に全身を痛めまくっていた状態でインタビューに答えてくれた男性が再び登場する。
「全国のご当地問題を調査した件」では、勝手に夜ふかしのテーマ曲を作ったという福岡の男性や、まるで昭和の史料館かのような古いものしか売っていない文具店を営む男性など全国各地の気になるアレコレを紹介。佐賀県のご当地グルメに関する調査には佐賀出身のお笑いコンビ・どぶろっくが登場。さらに宮崎県の検索ワード1位がなぜか俳優・萬田久子だったという“萬田久子ミステリー”に新展開、村上もマツコも驚いた真相とは。
【番組カット】『夜ふかし』マツコ復帰！村上信五とトーク
今夜のラインナップは、「春恒例母の日インタビュー」「全国のご当地問題を調査した件」を予定。「母の日インタビュー」は、昨日・5月10日が母の日だったことに合わせて、母の日のプレゼント、母親の人となり、母からの教えなど、自身の母親にまつわる様々な事柄について街行く人にインタビュー。
「全国のご当地問題を調査した件」では、勝手に夜ふかしのテーマ曲を作ったという福岡の男性や、まるで昭和の史料館かのような古いものしか売っていない文具店を営む男性など全国各地の気になるアレコレを紹介。佐賀県のご当地グルメに関する調査には佐賀出身のお笑いコンビ・どぶろっくが登場。さらに宮崎県の検索ワード1位がなぜか俳優・萬田久子だったという“萬田久子ミステリー”に新展開、村上もマツコも驚いた真相とは。