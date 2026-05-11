なぜ、「遺族厚生年金」から「自分の老齢厚生年金額」が引かれてしまうの？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。
今回は、遺族厚生年金から引かれる自分の老齢厚生年金額についてです。
この場合、まず自分の老齢厚生年金を優先して受け取れ、遺族厚生年金が老齢厚生年金より高ければ、その差額分が支給されるという決まりがあります。
遺族厚生年金から自分の老齢厚生年金が引かれてしまっている（支給停止になっている）、ということではなく、自分の老齢厚生年金が全額もらえた上で、遺族厚生年金の金額が多ければ、その差額をもらえる、という解釈をするとよいと思います。
●参考・日本年金機構
監修・文／深川弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
今回は、遺族厚生年金から引かれる自分の老齢厚生年金額についてです。
Q：なぜ、私の老齢厚生年金額が夫の遺族年金から支給停止になるの？「夫が亡くなり遺族厚生年金を受給していますが、疑問があります。私の老齢厚生年金額と同じ金額が支給停止額として、遺族厚生年金から引かれているようです。どうしてですか？」（匿名希望）
A：「遺族厚生年金額が自分の老齢厚生年金額より高ければ、その差額分が支給される」という決まりがあるため、妻の老齢厚生年金と同額が支給停止となります遺族厚生年金を受け取れる人が65歳以上の場合、自分の老齢厚生年金の全額を同時に受給することができます。
この場合、まず自分の老齢厚生年金を優先して受け取れ、遺族厚生年金が老齢厚生年金より高ければ、その差額分が支給されるという決まりがあります。
遺族厚生年金から自分の老齢厚生年金が引かれてしまっている（支給停止になっている）、ということではなく、自分の老齢厚生年金が全額もらえた上で、遺族厚生年金の金額が多ければ、その差額をもらえる、という解釈をするとよいと思います。
●参考・日本年金機構
監修・文／深川弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)