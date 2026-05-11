ワカモノリサーチは、全国の現役高校生・男女390人を対象に「好きな鈴木亮平さんの出演ドラマ」に関する調査を実施しました。2位は『テセウスの船』、では1位は？ （サムネイル画像出典：鈴木亮平さんの公式Xより）

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ワカモノリサーチは、全国の現役高校生・男女390人を対象に「好きな鈴木亮平さんの出演ドラマ」に関するインターネット調査を実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！

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2位：『テセウスの船』



2位は、父親の冤罪をめぐる連続毒殺事件の真相を追うタイムリープサスペンス『テセウスの船』（TBS系）でした。

鈴木さんは事件の真相に深く関わる人物を演じ、ドキドキするミステリー展開と迫力ある演技が泣けると高校生の間で話題になりました。

1位：『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』


1位は、災害現場にERカーで駆けつけ命を救う救命チームの物語を描いた『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』（TBS系）でした。

爆発やビル火災などアクション要素の強い演出に加え、鈴木さん演じる主人公の頼りがいのある姿が「かっこよかった」と、多くの支持を集めています。
(文:All About ニュース編集部)