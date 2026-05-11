梅宮アンナ、乳がん公表からの2年を一冊に 過酷な闘病、電撃再婚、家族の日々を記録「綺麗事じゃない人生を、全部書いた」
タレントの梅宮アンナ（53）の著書『フルコース がんと私と家族の日々』が、6月10日に文藝春秋から発売される。2024年8月に乳がんのステージ3Aであることを公表し、大きな注目を集めたアンナが、闘病と家族との時間を克明に記録した一冊となる。
【写真】梅宮アンナ著書『フルコース がんと私と家族の日々』
同書では、免疫療法や民間療法には頼らず、抗がん剤、手術、放射線治療という「標準治療」の“フルコース”を選択した経緯と、その後約2年にわたる治療の過程を詳細に綴っている。治療に向き合う中での葛藤や心境の変化、日々の出来事が率直な言葉で記されている。
さらに、父・梅宮辰夫さんの秘話や晩年の様子、母・クラウディアさんへの思い、米国で暮らす娘・百々果さんへの感謝も収録。家族との関係性や、それぞれへの思いが赤裸々に描かれる。
また、昨年「出会って10日婚」として話題となったアートディレクター・世継恭規さんとの電撃再婚に至るまでの経緯も明かされている。闘病と並行しながら新たな人生の一歩を踏み出すまでの背景が語られている。
アンナは「『綺麗事じゃない人生を、全部書いた』。本が完成した今は、そんな気持ちです。多くのひとに読んでもらえたらうれしいです！」とコメントしている。
アンナは、1972年東京生まれ。父は俳優の梅宮辰夫、母は元モデルのクラウディア。スカウトをきっかけに、19歳でモデルデビュー。『JJ』『CLASSY.』『VERY』など数々の女性ファッション誌の専属モデルを務め、カリスマ的な人気を博す。
2002 年には、娘・百々果（ももか）を出産。タレントとしてテレビにも多数出演し、イベントや洋服のプロデュースなど幅広い分野で活躍。24 年に乳がんになったことを公表し、SNS で闘病の過程を発信していた。25 年には世継恭規氏と再婚している。
【写真】梅宮アンナ著書『フルコース がんと私と家族の日々』
同書では、免疫療法や民間療法には頼らず、抗がん剤、手術、放射線治療という「標準治療」の“フルコース”を選択した経緯と、その後約2年にわたる治療の過程を詳細に綴っている。治療に向き合う中での葛藤や心境の変化、日々の出来事が率直な言葉で記されている。
また、昨年「出会って10日婚」として話題となったアートディレクター・世継恭規さんとの電撃再婚に至るまでの経緯も明かされている。闘病と並行しながら新たな人生の一歩を踏み出すまでの背景が語られている。
アンナは「『綺麗事じゃない人生を、全部書いた』。本が完成した今は、そんな気持ちです。多くのひとに読んでもらえたらうれしいです！」とコメントしている。
アンナは、1972年東京生まれ。父は俳優の梅宮辰夫、母は元モデルのクラウディア。スカウトをきっかけに、19歳でモデルデビュー。『JJ』『CLASSY.』『VERY』など数々の女性ファッション誌の専属モデルを務め、カリスマ的な人気を博す。
2002 年には、娘・百々果（ももか）を出産。タレントとしてテレビにも多数出演し、イベントや洋服のプロデュースなど幅広い分野で活躍。24 年に乳がんになったことを公表し、SNS で闘病の過程を発信していた。25 年には世継恭規氏と再婚している。