夫が「今月は残業が多かったのに、思ったほど手取りが増えていない」と首をかしげています。給料は増えているはずですが、残業が増えると社会保険料まで上がるのでしょうか？

残業が増えても社会保険料はすぐには上がらない

まず結論から言うと、残業が増えたからといって、その月からすぐに社会保険料が上がるわけではありません。社会保険料は「標準報酬月額」と呼ばれる金額をもとに決まります。これは、毎月の給与の平均額を区分ごとに分けたものです。

この標準報酬月額は、通常は年に1回、4月から6月の給与の平均をもとに見直され、9月から適用されます。そのため、一時的に残業が増えても、すぐに保険料に反映されるわけではありません。

ただし、残業が長期間続いて給与水準が大きく変わり、その状態が一定期間続いた場合などには、「随時改定」と呼ばれる仕組みによって途中で見直されることがあります。これは、給与が大きく変動した状態が一定期間続いた場合に適用されるものです。



手取りが増えにくいのは税金と保険料の影響

残業代が増えているのに手取りが思ったほど増えない理由は、社会保険料だけではありません。所得税や住民税も関係しています。

所得税は、収入が増えるほど税率が上がる仕組みです。そのため、残業によって収入が増えると、これまでよりも高い税率が適用される部分が生じる可能性があります。結果として、増えた分の一部が税金として差し引かれます。

社会保険料は給与に比例して決まるため、将来的に標準報酬月額が上がれば、その分保険料も増えます。また、保険料が増えると、毎月の手取りは増えにくくなります。

こうした仕組みが重なることで、「たくさん働いたのに思ったほど増えていない」という感覚につながります。



残業増加が長期化すると保険料が上がるケースもある

一時的な残業であれば影響は限定的ですが、残業が慢性的に増えて給与水準が上がると、社会保険料に影響が出てきます。具体的には、3ヶ月間の平均給与が大きく変わると、標準報酬月額が見直される可能性があります。

例えば、毎月の残業代が継続的に増えるなどして給与水準が大きく上がり、その状態が続くと、「随時改定」に該当する可能性があります。その結果、保険料が引き上げられ、手取り額はさらに伸びにくくなります。

このように、残業が増えることは収入アップにつながる一方で、保険料や税金の負担も増える可能性がある点に注意が必要です。



手取りを正しく理解して家計管理に活かそう

残業が増えたのに手取りが増えないと感じるのは、制度の仕組みを知らないと不思議に思うかもしれません。しかし、税金や社会保険料は収入に応じて増えるため、ある程度は避けられないものです。

とはいえ、収入が増えていること自体は家計にとってプラスです。大切なのは、「額面」と「手取り」の違いを理解し、無理のない範囲で家計管理を行うことです。給与明細を確認して、どのくらいが保険料や税金として引かれているのかを把握するだけでも、納得感は大きく変わります。

仕組みを知ったうえで収入と支出を見直すことで、より効率的にお金を活用できるようになります。少しの知識が、日々の安心につながるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー