「That′s a bummer」の意味は？がっかりしたときの相づちに！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳してみると、なんとなく答えがわかるかもしれません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「それは残念だね」でした！

「That's a bummer」は、相手の話を聞いて「それは残念だね」と返したいときにぴったりな表現です。



ただし、かなりカジュアルな表現なので、フォーマルな場面などでは避けたほうが安心ですよ。

「That's a bummer. I wanted to go too.」

（それは残念。私も行きたかったのに）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。