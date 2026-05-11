「That′s a bummer」の意味は？がっかりしたときの相づちに！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「That's a bummer」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳してみると、なんとなく答えがわかるかもしれません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「それは残念だね」でした！
「That's a bummer」は、相手の話を聞いて「それは残念だね」と返したいときにぴったりな表現です。
ただし、かなりカジュアルな表現なので、フォーマルな場面などでは避けたほうが安心ですよ。
「That's a bummer. I wanted to go too.」
（それは残念。私も行きたかったのに）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部