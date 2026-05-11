「広島４−０ヤクルト」（１０日、マツダスタジアム）

広島が救援投手で１試合をつなぐ「ブルペンデー」で「母の日」に完封勝利を飾った。ドラフト５位・赤木晴哉投手（２２）＝仏教大＝がプロ初先発で２回無失点。母の恵美さんが始球式を務め“母子リレー”で勝利を引き寄せた。７投手の継投による完封勝利は球団初。チームの連敗も２で止まり、１日で最下位から脱出。投打のかみ合った好ゲームから上昇していく。新井監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−ブルペンデーを選択した。

「オープナーと決めていたので、（赤木は）初めての先発で緊張したと思うけど、ナイスピッチングだった」

−高、遠藤の投球内容が良い。

「良いよね。点を取られていない。高と遠藤の成長を感じています」

−赤木はファームで先発として再調整していくのか。

「１回（登録）抹消して先発の練習をして。しっかりとイニングを伸ばせるように、球数も含めて、しっかりやっておいてくれと伝えました」

−坂倉が三塁で出場。打撃への影響は。

「ないんじゃないの。彼は経験しているから。本人も『三塁も一塁も一緒です』ということだったので、影響はないと思う」