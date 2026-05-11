「やっと帰ったか…」年金月22万円・倹約生活を送る72歳、GW終盤「じぃじ、またね」可愛い孫との別れに“思わず笑顔”のワケ

大型連休に帰省した子どもと孫たち。彼らを見送った後に感じたのは、寂しさよりも安堵のため息でした。物価高で膨らむ「孫マネー」の出費と、削られる気力。愛情はあるけれど、マメに来られると困る。そんなシニアの切実な本音とは？

「やっと帰ったか」可愛い孫なのに…思わず零れた本音

自宅前、「じぃじ、ばぁば！ またねー！」と泣きながら別れを惜しんでくれる小学校3年生と1年生の孫。岡田和夫さん（仮名・72歳）は孫たちの可愛さに癒される一方で、心の底から深い安堵のため息を漏らしました。

「やっと帰ったか」

そんな言葉が思わず漏れ、笑顔も。それは決して冷酷な気持ちではなく、嵐のような5日間を駆け抜けた和夫さんの本音でした。

和夫さんは、同い年の妻・節子さんと二人暮らし。定年退職後、夫婦の年金は合計で月22万円。約1,500万円の貯蓄はありますが、物価高や住宅の修繕、将来の医療費を考えて、日々の生活は極めて慎ましく、倹約をモットーとしています。

そんな和夫さんの楽しみは、自室で好きな音楽を聴きながら読書にふける時間です。しかし、大型連休になると、そんな時間は一切なくなります。年末年始に続き、今年のゴールデンウィーク（GW）も、都内に住む息子一家が5日間帰省してきました。

「じぃじ、公園行きたい！」

「キャッチボールしよう！」

元気盛りの孫、男の子2人に付き合う時間。和夫さんはこう思ったといいます。

「孫は可愛い。目に入れても痛くない、これは嘘じゃないんです。だけど……2日目からもう、自分だけの読書時間が待ち遠しくて仕方がなかったです」

膨らむ「孫マネー」と削られる体力

さらに、滞在日数が長ければ長いほど、深刻になるのが「孫マネー」の問題です。

「せっかく来たんだから」と、妻が奮発して買い込む食材、外食。さらにショッピングモールやレジャー施設への同行。年末年始も5日ほど帰省しに来ており、その時も10万円ほどが消えていきました。

物価高で、その負担は右肩上がりで増しているとのこと。外食の際も、当然のようにこちらに伝票が回ってくる「暗黙の了解」に、じわりと胃が痛むのです。

ソニー生命の「シニアの生活意識調査2025」では、この1年間で孫のための出費をしたシニアに「孫のために使った金額」を聞いた結果、平均額は11万3,074円となりました。昨年の調査結果と比較すると、平均額は8,357円増加です。

一番のボリュームゾーンは「5万円〜10万円未満（20.8％）」ですが、年間50万円以上使っている人も3.9%いるという結果でした。

「うちは孫が2人だけ。だから、『これぐらいは』と思ってしまうところもありました。ですが、こんなにマメに、しかも長期間来なくても……」

それが和夫さんの本音です。

息子夫婦は「実家なら食費も浮くし、親も喜ぶだろう」と親孝行のつもりでいるようです。もちろん、その側面もあるのですが、お金と体力が削られるのも、また事実でした。

家計を預かる節子さんは、笑顔の裏で家計簿を睨み、夜にはぐったりと横になっています。そんな妻の苦労を間近で見ているからこそ、和夫さんは「理想のじぃじ」を演じ続けることに、限界を感じ始めていました。

「理想の祖父母像」という呪縛からの解放

世間では「孫に囲まれて幸せな老後」が理想とされますが、和夫さんのような戸惑いを感じているシニアは少なくありません。そんな人に大切なのは、以下のような視点を持つことです。

・自分たちの「生活の質」を最優先にする

老後の資金や健康は、一度損なうと取り返しがつきません。孫への援助や接待で自分たちが困窮しては、将来的に子ども世代に大きな迷惑をかけることになります。「できないことはできない」と線引きをすることは、家族を守るための責任ある判断です。

・「帰省のルール」を親子で共有する

「滞在は3日まで」「外食代は折半」など、無理のないルールを設けることが、長期的に良好な関係を保つ秘訣です。今回の和夫さんのように長すぎる滞在が負担になる場合は、宿泊数を調整してもらう勇気も必要でしょう。

「お盆休みにも、また来ると言われたら……もう少し間を空けてほしい』と言ってみようかなと思います。暑い夏には、無理をしたくないので」

そう話す和夫さん。線引きをすることで、子どもや孫との関係を穏やかに保ち、老後資金や生活の安心も守る。罪悪感を持つのではなく、自分たちの生活を優先する冷静な判断こそが、長い老後には必要なのかもしれません。