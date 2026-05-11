ノルウェーの28歳がツアー初優勝 久常涼45位、松山英樹71位
＜トゥルーイスト選手権 最終日◇10日◇クエイルホロークラブ（ノースカロライナ州）◇7583ヤード・パー71＞ノルウェーの28歳、クリストファー・レイタンが最終日に「69」で回って逆転。高額賞金のシグネチャーイベント（昇格大会）で、ツアー初優勝を果たした。
〈写真〉松山英樹の大きなトップがポイントだった！
「65」をたたき出したリッキー・ファウラー（米国）とニコライ・ホイガード（デンマーク）がトータル13アンダーで2位。首位から出たアレックス・フィッツパトリック（イングランド）は2つ落とし、トータル12アンダー・4位で終えた。ローリー・マキロイ（北アイルランド）はトータル5アンダー・19位タイだった。日本勢では久常涼が2バーディ・3ボギーの「72」で回り、トータル1アンダー・45位タイに後退してフィニッシュ。松山英樹は上がり連続ダブルボギーなど「76」と落とし、トータル11オーバー・71位。“ブービー”で終えた。賞金総額は2000万ドル（31億円）。優勝したレイタンには賞金360万ドル（約5億6700万円）に加え、フェデックスカップポイント700ポイントが付与される。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
トゥルーイスト選手権 最終結果
中島啓太ら出場の“裏大会”は？ 最終リーダーボード
金額がすごい！ 米国男子賞金ランキング
PIFがLIVゴルフへの資金打ち切り 会長は辞任、新体制で継続へ
松山英樹が結婚を伏せていた理由とは？ 素顔を見せない松山の哲学
〈写真〉松山英樹の大きなトップがポイントだった！
「65」をたたき出したリッキー・ファウラー（米国）とニコライ・ホイガード（デンマーク）がトータル13アンダーで2位。首位から出たアレックス・フィッツパトリック（イングランド）は2つ落とし、トータル12アンダー・4位で終えた。ローリー・マキロイ（北アイルランド）はトータル5アンダー・19位タイだった。日本勢では久常涼が2バーディ・3ボギーの「72」で回り、トータル1アンダー・45位タイに後退してフィニッシュ。松山英樹は上がり連続ダブルボギーなど「76」と落とし、トータル11オーバー・71位。“ブービー”で終えた。賞金総額は2000万ドル（31億円）。優勝したレイタンには賞金360万ドル（約5億6700万円）に加え、フェデックスカップポイント700ポイントが付与される。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
トゥルーイスト選手権 最終結果
中島啓太ら出場の“裏大会”は？ 最終リーダーボード
金額がすごい！ 米国男子賞金ランキング
PIFがLIVゴルフへの資金打ち切り 会長は辞任、新体制で継続へ
松山英樹が結婚を伏せていた理由とは？ 素顔を見せない松山の哲学