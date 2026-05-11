人気レースクイーンの阿比留あんな（29）が11日までに自身のインスタグラムを更新。ミニスカ・ゴルフウエアの“姉妹コーデ”を披露した。

「先日いちかるとゴルフ 10年前 私のS耐の初めての相方先輩 今も仲良くしてくれることに感謝です こんな優しい好きな先輩達に囲まれてのびのび育ちました私です笑」と、タレントの西村いちか（38）とのミニスカ・ゴルフウエアの2ショットをアップ。

「お誕生日プレゼントにaloのヘアクリップもありがとう これからもずっと仲良くしてね ウェア@thursday_golfin_butchers」とつづった。

西村は、09年にレースクイーン・デビュー。18年に「レースクイーン・オブ・ザ・イヤー'17-'18」を受賞し、同年度限りでレースクイーンを卒業。現在は、BS10「GoGo！ゴルフ女子」（月曜後10・00）にレギュラー出演中。

この投稿にフォロワーらからは「ゴルフウェア姿も素敵です」「ゴルフウェアめっちゃ似合っててかわいい」「かわいい」などの声が寄せられている。

阿比留は、2018年にレースクイーン・デビュー。今年1月に開催された、25年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気投票で5人が選出される「レースアンバサーダーアワード2025」を受賞した。

今季はスーパーGT300クラスに参戦する岡山トヨペットのレーシングチーム「K-tunes racing」のレースアンバサダーユニット「Win G（ウィン・ジー）」などで活動する。

大阪府出身で、公式プロフィルは、身長1メートル67、スリーサイズはB83・W60・H87。血液型A。趣味はピラティス、ダンス、特技は、誰とでも仲良くなれること。