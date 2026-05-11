日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　2938（+25.0　+0.86%）
ホンダ　1280（+11　+0.87%）
三菱ＵＦＪ　2812（+5.5　+0.20%）
みずほＦＧ　6808（+37　+0.55%）
三井住友ＦＧ　5596（+50　+0.90%）
東京海上　7059（+29　+0.41%）
ＮＴＴ　151（+0.8　+0.53%）
ＫＤＤＩ　2530（+1.5　+0.06%）
ソフトバンク　221（+0.6　+0.27%）
伊藤忠　2013（+3　+0.15%）
三菱商　5272（+23　+0.44%）
三井物　5612（+52　+0.94%）
武田　5158（-55　-1.06%）
第一三共　2587（-9　-0.35%）
信越化　7543（+63　+0.84%）
日立　4998（+60　+1.22%）
ソニーＧ　3157（+43　+1.38%）
三菱電　6585（+125　+1.93%）
ダイキン　24584（+34　+0.14%）
三菱重　4578（+68　+1.51%）
村田製　5882（+32　+0.55%）
東エレク　54022（+1572　+3.00%）
ＨＯＹＡ　27794（+324　+1.18%）
ＪＴ　5882（+113　+1.96%）
セブン＆アイ　1896（-2.5　-0.13%）
ファストリ　75992（+992　+1.32%）
リクルート　7811（-11　-0.14%）
任天堂　6549（-1118　-14.58%）
ソフトバンクＧ　6314（+183　+2.98%）
キーエンス（普通株）　84127（-43　-0.05%）