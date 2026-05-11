日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2938（+25.0 +0.86%）
ホンダ 1280（+11 +0.87%）
三菱ＵＦＪ 2812（+5.5 +0.20%）
みずほＦＧ 6808（+37 +0.55%）
三井住友ＦＧ 5596（+50 +0.90%）
東京海上 7059（+29 +0.41%）
ＮＴＴ 151（+0.8 +0.53%）
ＫＤＤＩ 2530（+1.5 +0.06%）
ソフトバンク 221（+0.6 +0.27%）
伊藤忠 2013（+3 +0.15%）
三菱商 5272（+23 +0.44%）
三井物 5612（+52 +0.94%）
武田 5158（-55 -1.06%）
第一三共 2587（-9 -0.35%）
信越化 7543（+63 +0.84%）
日立 4998（+60 +1.22%）
ソニーＧ 3157（+43 +1.38%）
三菱電 6585（+125 +1.93%）
ダイキン 24584（+34 +0.14%）
三菱重 4578（+68 +1.51%）
村田製 5882（+32 +0.55%）
東エレク 54022（+1572 +3.00%）
ＨＯＹＡ 27794（+324 +1.18%）
ＪＴ 5882（+113 +1.96%）
セブン＆アイ 1896（-2.5 -0.13%）
ファストリ 75992（+992 +1.32%）
リクルート 7811（-11 -0.14%）
任天堂 6549（-1118 -14.58%）
ソフトバンクＧ 6314（+183 +2.98%）
キーエンス（普通株） 84127（-43 -0.05%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2938（+25.0 +0.86%）
ホンダ 1280（+11 +0.87%）
三菱ＵＦＪ 2812（+5.5 +0.20%）
みずほＦＧ 6808（+37 +0.55%）
三井住友ＦＧ 5596（+50 +0.90%）
東京海上 7059（+29 +0.41%）
ＮＴＴ 151（+0.8 +0.53%）
ＫＤＤＩ 2530（+1.5 +0.06%）
ソフトバンク 221（+0.6 +0.27%）
伊藤忠 2013（+3 +0.15%）
三菱商 5272（+23 +0.44%）
三井物 5612（+52 +0.94%）
武田 5158（-55 -1.06%）
第一三共 2587（-9 -0.35%）
信越化 7543（+63 +0.84%）
日立 4998（+60 +1.22%）
ソニーＧ 3157（+43 +1.38%）
三菱電 6585（+125 +1.93%）
ダイキン 24584（+34 +0.14%）
三菱重 4578（+68 +1.51%）
村田製 5882（+32 +0.55%）
東エレク 54022（+1572 +3.00%）
ＨＯＹＡ 27794（+324 +1.18%）
ＪＴ 5882（+113 +1.96%）
セブン＆アイ 1896（-2.5 -0.13%）
ファストリ 75992（+992 +1.32%）
リクルート 7811（-11 -0.14%）
任天堂 6549（-1118 -14.58%）
ソフトバンクＧ 6314（+183 +2.98%）
キーエンス（普通株） 84127（-43 -0.05%）