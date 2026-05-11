東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値156.68　高値156.99　安値156.44

157.52　ハイブレイク
157.25　抵抗2
156.97　抵抗1
156.70　ピボット
156.42　支持1
156.15　支持2
155.87　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1787　高値1.1788　安値1.1723

1.1874　ハイブレイク
1.1831　抵抗2
1.1809　抵抗1
1.1766　ピボット
1.1744　支持1
1.1701　支持2
1.1679　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3631　高値1.3637　安値1.3547

1.3753　ハイブレイク
1.3695　抵抗2
1.3663　抵抗1
1.3605　ピボット
1.3573　支持1
1.3515　支持2
1.3483　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7766　高値0.7809　安値0.7762

0.7843　ハイブレイク
0.7826　抵抗2
0.7796　抵抗1
0.7779　ピボット
0.7749　支持1
0.7732　支持2
0.7702　ローブレイク