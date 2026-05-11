東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値156.68 高値156.99 安値156.44
157.52 ハイブレイク
157.25 抵抗2
156.97 抵抗1
156.70 ピボット
156.42 支持1
156.15 支持2
155.87 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1787 高値1.1788 安値1.1723
1.1874 ハイブレイク
1.1831 抵抗2
1.1809 抵抗1
1.1766 ピボット
1.1744 支持1
1.1701 支持2
1.1679 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3631 高値1.3637 安値1.3547
1.3753 ハイブレイク
1.3695 抵抗2
1.3663 抵抗1
1.3605 ピボット
1.3573 支持1
1.3515 支持2
1.3483 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7766 高値0.7809 安値0.7762
0.7843 ハイブレイク
0.7826 抵抗2
0.7796 抵抗1
0.7779 ピボット
0.7749 支持1
0.7732 支持2
0.7702 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値156.68 高値156.99 安値156.44
157.52 ハイブレイク
157.25 抵抗2
156.97 抵抗1
156.70 ピボット
156.42 支持1
156.15 支持2
155.87 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1787 高値1.1788 安値1.1723
1.1874 ハイブレイク
1.1831 抵抗2
1.1809 抵抗1
1.1766 ピボット
1.1744 支持1
1.1701 支持2
1.1679 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3631 高値1.3637 安値1.3547
1.3753 ハイブレイク
1.3695 抵抗2
1.3663 抵抗1
1.3605 ピボット
1.3573 支持1
1.3515 支持2
1.3483 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7766 高値0.7809 安値0.7762
0.7843 ハイブレイク
0.7826 抵抗2
0.7796 抵抗1
0.7779 ピボット
0.7749 支持1
0.7732 支持2
0.7702 ローブレイク