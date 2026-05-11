VINYL CLEANER premium

サエクコマースは、独GLASS-AUDIO DESK SYSTEMEの全自動レコードクリーナー「VINYL CLEANER premium」の取り扱いを開始。発売日は5月中旬予定。価格は825,000円。オプションとして、専用洗浄液(2本組)は8,800円、専用フィルターは4,400円、専用ブラシ4個セットは17,600円、7インチ盤キットは77,000円、10インチ盤セットは77,000円。

高い洗浄力と利便性でレコード愛好家から高い評価を得ながら、部材供給や本国での修理対応などの問題で取り扱いを休止していたという「VINYL CLEANER」の後継モデル。

盤面を傷つけない極細繊維ブラシで、専用洗浄液に浸したレコードを再生方向と逆方向に回転させ汚れを落とし、さらに超音波を照射してダブル洗浄。汚れや指紋、埃をきれいに除去し、レコード盤の艶も復活させ、長年の使用による汚れなどで劣化した音質を大幅に回復するとのこと。

レコード盤の両面を同時に洗浄し、自動的に乾燥まで行なうため、手間がかからないという。クリーニング時間は1分～5分と調整可能。乾燥時間と合わせると6分～10分。

新たに静音タイプのモーターを採用。オプションで7/10インチ用アダプターも用意。メンテナンスと修理はサエクコマースが対応する。

外形寸法は330×200×270mm(幅×奥行き×高さ)。重量は5.5kg(洗浄液含まず)。専用洗浄液2本、専用ACアダプターが付属する。