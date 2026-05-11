モデルでレースクイーンとしても活動している南真琴（32）が11日までに自身のインスタグラムを更新。“スタイル爆盛れTシャツ”姿を披露した。

「ヘアメンテ ベージュカラー評判良かったから今年はギャル せいなさんありがとうございます @seina_nunokawa」とヘアメンテナンスを報告。

ピタピタにタイトなブラウンのTシャツ姿の写真をアップし「スタイル爆盛れTシャツは @xci__official です！ブラウンも可愛いんだぁー」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「かなり良いすごく良い」「ギャルくて最高」「お似合いだよ〜」「髪もシャツも…似合う！！ギャルまこち可愛い」「この感じめっちゃ好き」「可愛すぎてやばいっす！」「世界で一番美しい女の子だよ！」などの声が寄せられている。

南は、2014年に「PACIFIC FAIRIES」としてレースクイーンデビュー。23年から「Weds Sport Racing Gals」として活動。

神奈川県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル66、スリーサイズはB82・W58・H86。足のサイズは24センチ。血液型B。趣味はアニメ鑑賞。特技は少林寺拳法。