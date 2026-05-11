スポニチ

写真拡大

　モデルでレースクイーンとしても活動している南真琴（32）が11日までに自身のインスタグラムを更新。“スタイル爆盛れTシャツ”姿を披露した。

　「ヘアメンテ　ベージュカラー評判良かったから今年はギャル　せいなさんありがとうございます　@seina_nunokawa」とヘアメンテナンスを報告。

　ピタピタにタイトなブラウンのTシャツ姿の写真をアップし「スタイル爆盛れTシャツは　@xci__official　です！ブラウンも可愛いんだぁー」とつづった。

　この投稿にフォロワーらからは「かなり良いすごく良い」「ギャルくて最高」「お似合いだよ〜」「髪もシャツも…似合う！！ギャルまこち可愛い」「この感じめっちゃ好き」「可愛すぎてやばいっす！」「世界で一番美しい女の子だよ！」などの声が寄せられている。

　南は、2014年に「PACIFIC　FAIRIES」としてレースクイーンデビュー。23年から「Weds　Sport　Racing　Gals」として活動。

　神奈川県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル66、スリーサイズはB82・W58・H86。足のサイズは24センチ。血液型B。趣味はアニメ鑑賞。特技は少林寺拳法。