お笑いコンビ、鬼越トマホークの良ちゃん（40）が10日午後、自身のXを更新。熱い思いをつづった。

良ちゃんは「震えるほど悔しい… 凄い試合だった… 本当に凄い試合だった… こんな事を簡単に言っちゃいけない… でもファンとして一切後ろを向いてほしくない！ 胸を張ってくれ！ とんでもない魂の試合だった！」と書き出した。

具体的に何の試合かは書いていないが、直前のポストで米総合格闘技イベントUFC328大会に複数回言及していることから、米国で開催された同大会で、沖縄出身のフライ級3位平良達郎（26）が凄まじい激闘の末、同級王者ジョシュア・ヴァン（24＝ミャンマー）に5回1分32秒、TKO負けした試合に言及したとみられる。平良は日本人初のUFC王座獲得を逃した。

格闘技好きで知られる良ちゃんは「何があろうと一生応援する！！！！！ 日本の誇りだ！ 何があろうと応援し続ける！！！！！」と熱く記した。

平良の試合はU−NEXTなどで中継されており、この投稿に「壮絶な試合でした」「後半の盛り返しに魂が痺れました」「めちゃくちゃ頑張りましたね！かっこよかったです」「めっちゃ泣きました！ 最高！！」「ホントに魂の試合でしたね！」などと共感の声が相次いで寄せらる反響を呼んでいる。