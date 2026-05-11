放送プロデューサーでタレントのデーブ・スペクターが10日夜、Xを更新。母の日に際し、年齢別の母の日の捉え方をポストし、反響を呼んでいる。

デーブは「母の日に振り返る。」と切り出し、「4歳： お母さんは何でも知ってる！

14歳：お母さんは何もわかってない

16歳：お母さんなんかいなくてもいい

18歳：お母さんは古すぎる

25歳：お母さんに相談しよう！

45歳：お母さんだったらどうするんだろう

85歳：お母さんに相談したかった」とポストした。

この投稿にフォロワーらから「若い頃は『うるさいな〜』だったのに大人になると『あれ正しかったな…』が増えてきてます」「孝行したいときには親はなし。社会の荒波に晒され誰にも頼れない、どうしていいかわからなくなったときしみじみと思う。今日は母の日」などの共感のほか「お母さんの記憶がマザーマザーと甦る」とのだじゃれや「オチはないけど心に沁みます」「いい話…。。。デーヴさんなのに…。。」などの“つっこみ”も入った。

デーブがこのポストを投稿するのは初めてではなく、2017年5月14日の母の日に投稿していた。翌年の2018年2月27日には母の歩く後ろ姿の写真とともに「最後まで懸命にリハビリに励んでいた母が、昨日亡くなりました」と前日18年2月26日に母が亡くなったことをポストし、再びこの「母の日」思いの投稿。母の日にはたびたび投稿しているが、昨年は「母の日に、母に感謝」と赤いカーネーション一輪を持った写真をアップしていた。だじゃれやウイットに富んだ風刺などユーモアあふれる投稿が多いデーブだが、母の日の投稿には、母への思いがこもっている。