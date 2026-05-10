シミと肝斑が合併している場合の治療順序とは？肌質や症状に合わせた治し方【医師解説】

シミ治療を検討している人はとても多いと思います。しかし、シミ治療と一口にいっても、様々な種類がありますし、肌質や生活習慣に合わせて治療法を選択しなければ、効果が半減してしまうこともあるそうです。シミ治療はどのようにして選べばよいのか、「麗ビューティー皮フ科クリニック」の松村先生に解説していただきました。

監修医師：

松村 迪（麗ビューティー皮フ科クリニック）

東京女子医科大学医学部卒業。その後、大学病院の麻酔科・皮膚科で経験を積む。2020年より、滋賀県草津市に位置する「麗ビューティー皮フ科クリニック」に勤務。日本美容皮膚科学会、日本皮膚科学会、日本麻酔科学会の各会員。

編集部

肝斑に対しては、どのような治療をおこなうのですか？

松村先生

一般的には、トラネキサム酸やビタミンCを内服したり、外用薬を使用したりします。また、これらの薬を使わなくても、生活習慣を改善したり、紫外線対策をおこなったりするだけで、改善することもあります。

編集部

あざはどのようにして治療するのですか？

松村先生

あざにはレーザー治療をおこないます。ADMや異所性蒙古斑などのあざには老人性色素斑と同じく、当院の場合はピコレーザーを使います。ただし、あざはタイプによって特徴が異なるので、それぞれのあざに応じてレーザー機器を使い分けることが必要です。

編集部

シミ治療で気をつけなければならないことはなんですか？

松村先生

とても多いのが、肝斑とシミが合併している状態です。この場合、強いレーザーを照射すると肝斑が悪化してしまうことがあるので、先に肝斑治療をおこなって状態を良くしてから、レーザーでシミ治療をおこなうことがあります。

編集部

肝斑とシミが合併している場合には、肝斑治療を先におこなうのですね。

松村先生

必ずしもそうとは限りません。というのも、シミ治療をおこなった後は炎症後色素沈着が起こることもあるからです。これはレーザー治療で肌にダメージが加わったことで生じた色素沈着です。じつは、この炎症後色素沈着と肝斑の治療法は同じなのです。そのため、まずはレーザーによるシミ治療をおこない、その後に肝斑と炎症後色素沈着の治療をおこなう場合もあります。

編集部

肌の状態に応じて、治療の順番を考える必要があるのですね。

松村先生

様々なシミが合併している場合には、状態にあわせて治療戦略を講じる必要があります。そのためにも、まずはカウンセリングでしっかり医師と相談し、入念に治療スケジュールを立てる必要があると考えています。

※この記事はメディカルドックにて＜皮膚科医が教える「シミの治し方」 肌質や生活習慣に合わせた治療法を解説!＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。