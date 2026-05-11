伊東純也が右サイドで躍動！ カットインからの左足＆ピンポイントクロスで1G1A
ベルギーリーグのプレーオフ2第7節が10日に行われ、来季のカンファレンスリーグ出場権を争うゲンクがホームでウェステルローと対戦。伊東純也が1得点1アシストの活躍を見せて3−0で勝利した。
左ウイングの位置で先発出場した伊東は、前半途中から右ウイングにポジションを移すと、64分に右サイドからのピンポイントクロスで先制点をお膳立て。その後、ゲンクが加点してリードを広げると、84分には右サイドからカットインした伊東が左足でゴール左にシュートを決めて試合を決定づけた。
今季5点目となるゴールを挙げた伊東は、直後にMF横山歩夢との交代でお役御免に。試合はそのまま終了し、ゲンクが白星を手にした。なお、対するウェステルローはFW坂本一彩とDF木村誠二が先発出場。木村はフル出場を果たした一方で、坂本は74分にピッチを後にし、MF齋藤俊輔が75分から投入に送り込まれたが、試合の流れを変えることはできなかった。
左ウイングの位置で先発出場した伊東は、前半途中から右ウイングにポジションを移すと、64分に右サイドからのピンポイントクロスで先制点をお膳立て。その後、ゲンクが加点してリードを広げると、84分には右サイドからカットインした伊東が左足でゴール左にシュートを決めて試合を決定づけた。
【動画】伊東純也が右サイドを切り裂く！
これが日本のイナズマだ⚡️— DAZN Japan (@DAZN_JPN) May 10, 2026
🇯🇵伊東純也 今度は自らネットを揺らす！
左足でファーへ美しいカーブを描いた🌈
本日1G1Aとまさに別格の活躍✨
🇧🇪ベルギールーグ プレーオフ2
🆚ヘンク×ウェステルロー
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美しすぎるスーパーアシスト💫— DAZN Japan (@DAZN_JPN) May 10, 2026
一寸の狂いもない正確なクロス
🇯🇵伊東純也が今季5アシスト目‼️
🇧🇪ベルギールーグ プレーオフ2
🆚ヘンク×ウェステルロー
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