2年連続で日本一になった「zzz365」のフライドポテト

1年以上熟成させた北海道産のジャガイモで作るフライドポテトが「衝撃の甘さ」だと評判だ。札幌市の専門店が、昔ながらの貯蔵方法「雪室」でうまみが増したイモを使い、2年かけ商品開発。日本一のフライドポテトを決める大会で2連覇した。店を運営する上野博貴さん（47）は「北海道のポテンシャルで世界を驚かせたい」と意気込む。（共同通信＝篠崎真希）

「zzz365（ジージーサンロクゴ）」が提供する黄金色にカリッと揚げた細切りのイモは、北海道八雲町の海洋深層水で作ったまろやかな塩と合わさった甘じょっぱさと、うまみが特徴だ。

5年前、上野さんはアウトドアのコンサルティングを手がける中で熟成イモと出会った。「これジャガイモ？ってくらい甘かった」。寒い地域では野菜を長期保存するため、倉庫に雪を敷き詰めた雪室で貯蔵する。低温で寝かせたイモはデンプンが糖に変わり甘くなるが、出荷しきれずに廃棄されるものも。有効活用したいと商品化を決めた。

飲食店で調理経験のある上野さんは2年近く、自宅でイモを揚げ続けた。糖度が高いと焦げやすく、崩れやすい。一定程度加熱した後、低温でじっくり揚げ、提供前に再度、高温で揚げる製法にたどり着いた。

2023年にキッチンカーで売り出し、翌年6月、日本フライドポテト協会が主催する大会に出場。他店の味のバラエティーやボリューム感に比べ、塩とイモだけで来場者に選んでもらえるか不安だったが、始まると上野さんの店は大行列。投票で1位に選ばれ、翌年も連覇した。上野さんは「自分がこだわった素材や製法が評価されてうれしかった」と振り返る。

札幌市に店を構える一方、各地のイベントを飛び回り、海外出店を夢見る。制服のTシャツには「愛と平和を」の文字。上野さんは「ポテトは食べると自然と笑顔になるところがすごい」と語った。

「zzz365」のフライドポテト