テレビ出演も多い獣医師の野村潤一郎氏が10日、自身のインスタグラムを更新し、所有する水陸両用車が水に突入する様子を公開した。



【写真】こんなスピードで海にツッコむの!?水しぶきで車体が見えないっ

野村氏はドイツの「RMAライナウ」社が生産した水陸両用車「アンフィレンジャー」を所有している。今月1日には「本艇は分解修理が了したエンジンを機体に搭載するために秘密工場に移送された。」と整備のために工場に送ったことを報告していた。



10日のインスタには「アンフィレンジャー」が自走しながらスロープを使ってそのまま海に入る動画を掲載した。「アンフィレンジャー進水せよ！ずいぶん昔の“船検”の時の動画です」とコメントし、過去の動画であることを説明した。続けて「画面左の桟橋に検査官が立ち尽くしています『ヤバいなコイツ』と思っていたらしいです。」と解説した。進水はゆっくりではなく、かなりの走行スピードほぼそのまま。車体が見えなくなるほどの大きな水しぶきも立っている。



フォロワーからは「衝撃が凄そうですが先生の鋼の身体はビクともしなさそうですね それにしてもサンダーバードみたいでカッコイイです」「野村先生はこれからも『ヤバイ漢』でいて下さいませ」と躊躇しない突入に称賛の声。一方で「結構な勢いで突っ込むんですね」「水陸両用バスみたいに、トコトコスゥゥーみたいに入水するのかと思ったら!!このスピードなんですかっ!?」と予想を上回る勢いに驚くコメントも見られた。



野村氏は以前のインスタで「水陸両用・水難救助艇のアンフィレンジャー3号です。大災害時に動物と飼い主を助けるために2006年から活躍しています、海上で桟橋や他船に接舷するためにドアが大きく開きます。」と紹介。「この救助艇は西ドイツで83台が造られ、かつては消防庁や警察機動隊にも導入されていました 日本では唯一の生き残りです。」と明かしていた。



野村氏はフジテレビ系「アウトデラックス」、テレビ東京系「ありえへん世界」などテレビ出演も多い獣医師。ランボルギーニのカウンタック、アヴェンタドール、エスパーダ、ウルスなどを所有するカーマニアとしても知られている。



（よろず～ニュース編集部）