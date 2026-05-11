シンガー・ソングライターのビリー・アイリッシュが、「肉を食べることは本質的に間違っている」との自身の発言をめぐり、激しいオンライン批判が起きている件について、あらためて強い姿勢を示した。



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発端はエル誌の動画インタビューで「どんなことでも譲れない信念は？」と聞かれ、「みんな気に入らないと思うけど、肉を食べるのは本質的に間違っている」と回答したこと。「『動物が大好き』と言いながら肉を食べることは両立しない」と語り、大きな波紋を呼んだ。



その後、幼少期からヴィーガンのビリーはインスタグラムで複数の投稿を行い、「だから私に腹を立て続ければいい。本当にどうでもいい」と辛らつに反論。さらに、「あなたが『愛している』と言う動物たちがどう扱われているのか、そしてそれが地球に何をもたらしているのか、ドキュメンタリーや映像を見てほしい」と呼びかけた。



ビリーは続けて、「それを見るのがつらいなら、自分自身を見つめてほしい。生きている存在への共感を示すことが『物議を醸す』扱いになることに、もううんざり」と強調。「認知的不協和と否定の中で生き続け、自分は嘘をついていないと思い込めばいい」と批判側を強く突き放した。



（BANG Media International／よろず～ニュース）