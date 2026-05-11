パリ・サンジェルマンが2027-28シーズンの新ユニフォームを発表した

フランス1部リーグ・アンのパリ・サンジェルマン（PSG）は5月9日、2027-28シーズンに着用する新ユニフォームを正式発表した。

クラブの伝統的なコードを取り戻したデザインに、ファンからは「懐かしさがあっていいね」と反響を呼んでいる。

今回発表された新モデルは、ネイビーを基調としながら、前後に赤と白の太い中央ストライプがあしらわれた一着だ。本拠地パルク・デ・プランスのスタンドに掲げられる旗のエネルギーからインスピレーションを得ており、クラブのDNAとサポーターへのオマージュを込めた美学をピッチへと呼び戻している。

公開された画像では、背番号33を背負うMFウォーレン・ザイール＝エメリらがモデルとして登場。伝統に忠実でありながら、コーナーで振られる旗のようなエネルギーを感じさせるグラフィックが特徴となっている。PSGは5月31日にアーセナルとのUEFAチャンピオンズリーグ決勝を控えており、新ユニフォームとともにクラブの新たな歴史を刻むことが期待される。

伝統的なデザインの復活に、SNS上では「昔のオマージュデザインか。今のもカッコいいけどこのぐらいの配色の方がPSGらしい懐かしさがあっていいね」「赤の幅がデカすぎる」「レトロ感は好き」とコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）