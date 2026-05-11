舞台女優でレースクイーン、グラビアアイドルとしても活動する早川みゆき（29）が11日までに自身のインスタグラムを更新。三つ編み姿＆ノースリーブ姿を披露した。

「沖縄で初めて行ったジャッキーステーキハウス テンダーロインステーキ美味しかった」と、沖縄の老舗ステーキ店「ジャッキーステーキハウス」を訪れたことを報告。

同店で人気No.1のジュージューパチパチの「テンダーローインステーキ」に、三つ編み姿＆ノースリーブ姿でナイフを入れている写真などをアップし「また沖縄行く機会があったら絶対行く」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「三つ編み姿もかわいい」「ほんとに美味そう」「服もめちゃかわええやーん」「三つ編み。とっても似合って素敵なみゆきさんですね」「超かわいい」「お肉良いな〜」などの声が寄せられている。

早川は、2022年スーパーGTでレースクイーンデビューし、同年の日本レースクイーン大賞で新人賞を受賞。25年からはチーム「JLOC AMBASSADOR」などで活動している。今年1月の「レースアンバサダーアワード2025」では、「実行委員会特別賞」を受賞。

神奈川県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル70、スリーサイズはB80・W59・H87。チャームポイントは脚。趣味はバックパッカー、ミニチュアフードづくり。特技は、馬の鳴きまね。