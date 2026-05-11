『ウルトラマンテオ』プチ怪獣「プッチー」が解禁 ドーナツが大好物 声は小林ゆうが担当
円谷プロダクションは、新テレビシリーズ『ウルトラマンテオ』を、テレ東系6局ネットで7月4日午前9時からの地上波放送を皮切りに多言語での同時期放送・配信する。主人公・光石イブキ（演：岩崎 碧）とともに物語を織りなす登場人物と演じるキャスト、プチ怪獣「プッチー」とその声優が解禁となった。
【写真】解禁となったキャストたち それぞれが個性的なキャラクターに
今年7月10日に誕生から60年をむかえるウルトラマンシリーズから新たなテレビシリーズ作品が登場する。ウルトラマンシリーズ60周年記念作品となる本作は「故郷の星を失った独りぼっちの青き巨人」の物語。一人の宇宙人がヒーローとして成長する様子を描きつつ、ウルトラマンシリーズの普遍的な題材でもある「人とウルトラマン・怪獣・宇宙人。種の異なる者同士が、疑念・反発を乗り越えて違いを受け入れ、手を携えていく姿」を新たな視点で描く特撮ドラマとなる。
プチ怪獣 プッチーの情報が解禁。主人公・イブキをはじめとした明心大学の5人の学生と共に、天文研究会の仲間として本作の物語を織りなしていく重要なキャラクター。大学近くの山奥でイブキと出会い、その後、天文研究会でかくまわれることになる。エマに「小さい怪獣」という意味で「プチ怪獣」と名付けられる。優しく無邪気な性格で見た目も声もかわいらしく、ドーナツが大好物なプチ怪獣だが、ある特殊能力を秘めている。天文研究会メンバーは「プッチー」と呼ぶが、独特なネーミングセンスの持ち主であるエマは「プーちゃん」と呼ぶ。声は小林ゆうが担当する。
主人公・光石イブキと行動を共にする、明心大学の学内サークル「天文研究会」のメンバーも解禁。大学の獣医学部の3年生。さまざまな動物を学び、ゼミでたくさんの命と向き合う中で、怪獣たちとも対峙していくことになる。地球上では脅威となる巨大怪獣もまた、ひとつの命。守ることはできないのか…？生まれも育ちも異なる学生たちが、時にぶつかり合いながらも信頼関係を築き、命と向きあいながら人として成長していく。
風間エマは、獣医学科を専攻する、天文研究会の会長。21歳。明るく仲間想いでリーダー気質な性格。研究会メンバーをまとめようとするが空回りしてしまうことも多い一方、問題に直面した時には慎重な判断ができる側面もある。独特なネーミングセンスを持ち、登場する怪獣に毎回のように個性的なあだ名をつける。演じるのは、神谷天音となる。
和泉カンナは、動物応用科学科を専攻する、天文研究会のメンバー。21歳。機械いじりが好きで、興味のあることには高い行動力・集中力をみせる一方、他人に対する関心は薄く、集団で行動することが苦手。ほとんど活動していない天文研究会なら一人で過ごせると考え入会する。動物の義肢装具士を目指している。演じるのは中田乃愛となる。
火浦リンタロウは、獣医学科を専攻する、天文研究会のメンバー。20歳。不愛想で論理的、冷静に物事を観察する性格から、一見心が冷たい人間に見えてしまうが、内にはプッチーを助けようとする優しさを秘めている。知識も豊富だが、「あるもの」に対する苦手意識を抱えており、そのコンプレックスに人知れず悩んでもいる。演じるのは上村侑となる。
苫米地ワタルは獣医学科を専攻する、天文研究会のメンバー。33歳。元レスキュー隊員で、ある災害救助での無念を機に一念発起して明心大学へ入学。動物の命を救う第二のキャリアを志し、一回り年下の仲間と机を並べ獣医学に勤しむ。自ら「ベッチ」のあだ名で呼んで欲しがっているが、なかなか呼んでもらえていない。演じるのは森本竜馬となる。
■小林ゆうコメント
歴史あるウルトラマンシリーズの最新作『ウルトラマンテオ』に参加させていただくことが叶い、大変光栄に思います。プッチー役としてウルトラマンの知った時は、喜びと身が引き締まる想いでいっぱいでした。プッチーさんは、愛嬌があってかわいらしく、とても魅力ですそんなプッチーさんを演じることができて本当に幸せです！心より感謝しております。私もプッチーさんが大好きです！『ウルトラマンテオ』という素晴らしい作品をどうか楽しみにしていていただけたらうれしいです。全話ご覧ください！
【写真】解禁となったキャストたち それぞれが個性的なキャラクターに
今年7月10日に誕生から60年をむかえるウルトラマンシリーズから新たなテレビシリーズ作品が登場する。ウルトラマンシリーズ60周年記念作品となる本作は「故郷の星を失った独りぼっちの青き巨人」の物語。一人の宇宙人がヒーローとして成長する様子を描きつつ、ウルトラマンシリーズの普遍的な題材でもある「人とウルトラマン・怪獣・宇宙人。種の異なる者同士が、疑念・反発を乗り越えて違いを受け入れ、手を携えていく姿」を新たな視点で描く特撮ドラマとなる。
主人公・光石イブキと行動を共にする、明心大学の学内サークル「天文研究会」のメンバーも解禁。大学の獣医学部の3年生。さまざまな動物を学び、ゼミでたくさんの命と向き合う中で、怪獣たちとも対峙していくことになる。地球上では脅威となる巨大怪獣もまた、ひとつの命。守ることはできないのか…？生まれも育ちも異なる学生たちが、時にぶつかり合いながらも信頼関係を築き、命と向きあいながら人として成長していく。
風間エマは、獣医学科を専攻する、天文研究会の会長。21歳。明るく仲間想いでリーダー気質な性格。研究会メンバーをまとめようとするが空回りしてしまうことも多い一方、問題に直面した時には慎重な判断ができる側面もある。独特なネーミングセンスを持ち、登場する怪獣に毎回のように個性的なあだ名をつける。演じるのは、神谷天音となる。
和泉カンナは、動物応用科学科を専攻する、天文研究会のメンバー。21歳。機械いじりが好きで、興味のあることには高い行動力・集中力をみせる一方、他人に対する関心は薄く、集団で行動することが苦手。ほとんど活動していない天文研究会なら一人で過ごせると考え入会する。動物の義肢装具士を目指している。演じるのは中田乃愛となる。
火浦リンタロウは、獣医学科を専攻する、天文研究会のメンバー。20歳。不愛想で論理的、冷静に物事を観察する性格から、一見心が冷たい人間に見えてしまうが、内にはプッチーを助けようとする優しさを秘めている。知識も豊富だが、「あるもの」に対する苦手意識を抱えており、そのコンプレックスに人知れず悩んでもいる。演じるのは上村侑となる。
苫米地ワタルは獣医学科を専攻する、天文研究会のメンバー。33歳。元レスキュー隊員で、ある災害救助での無念を機に一念発起して明心大学へ入学。動物の命を救う第二のキャリアを志し、一回り年下の仲間と机を並べ獣医学に勤しむ。自ら「ベッチ」のあだ名で呼んで欲しがっているが、なかなか呼んでもらえていない。演じるのは森本竜馬となる。
■小林ゆうコメント
歴史あるウルトラマンシリーズの最新作『ウルトラマンテオ』に参加させていただくことが叶い、大変光栄に思います。プッチー役としてウルトラマンの知った時は、喜びと身が引き締まる想いでいっぱいでした。プッチーさんは、愛嬌があってかわいらしく、とても魅力ですそんなプッチーさんを演じることができて本当に幸せです！心より感謝しております。私もプッチーさんが大好きです！『ウルトラマンテオ』という素晴らしい作品をどうか楽しみにしていていただけたらうれしいです。全話ご覧ください！