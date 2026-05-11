何かを続けようとしても、途中でやめてしまう。そんな経験はないだろうか。継続できる人とできない人の違いは、意外にも意志の強さではない。日々の行動をどう積み重ねるか。そのシンプルな考え方が、習慣を大きく左右する。※本稿は、ブックデザイナー・習慣家の井上新八『「やりたいこと」も「やるべきこと」も全部できる！続ける思考』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を抜粋・編集したものです。

継続に最も大事なのは

続ける「仕組み」作り

続けることは、「仕組み」さえつくってしまえば、あとは勝手に続いていく。

継続は仕組みが10割だ。

やる気も気合いも根気もいらない。

わたしは20年以上試行錯誤してこの方法にたどり着いた。

ただ、本当にシンプルでバカみたいなことなので驚かないでほしい。

まず、いちばん大事なことを書く。

何かを続けるための究極の方法だ。

「絶対になんでも続く」すごい方法。

絶対に続くし、しかも超シンプル。

「そんなものある？」

こう思うでしょ？

じつは、ある。

嘘だと思うでしょ？

本当にあるのだ。

もったいぶっても仕方ないので言う。

心して読んでほしい。

それは、

「毎日やる！」

これだけ。

毎日やれば絶対に続く。

これであなたはもう三日坊主卒業だ。おめでとう!!

ラクに続けるコツは、週1日やる、週2日やるではない。

週7日やる、これなのだ。

じつはこの記事で読むべきところは、この1行だけ。これが絶対の最強法則。

スパルタに聞こえる？いやいや、決してストイックに考えなくていい。

大事なのは「毎日やると決める」こと。決めるだけでいい。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）