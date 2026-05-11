＜大相撲五月場所＞◇初日◇10日◇東京・両国国技館

【映像】驚きの“瞬殺劇” 実際の様子

ざんばら髪の新幕下“19歳”力士が、はっけよい直後に対戦力士を瞬殺。あまりのスピード決着に「一気にいった！」「はええw」などとファンが騒然となった。

いよいよ幕を開けた大相撲五月場所。初日に館内を沸かせたのが、幕下四十八枚目・高原（二子山）だ。身長173.3センチ、体重は115.5キロと角界の中ではそこまで大きな体というわけではないが、昨年の名古屋場所に初土俵を踏み、そこから所要5場所で幕下に昇進した逸材だ。

幕下として初日の対戦力士は幕下四十八枚目・佐田ノ輝（境川）。身長187センチ、体重は141.6キロと、高原に比べて体が大きい。初土俵は平成二十六年五月場所に踏んだ30歳のベテランだ。

高原はそんな佐田ノ輝を“瞬殺”した。行司の式守輝乃典による「はっけよい！」の掛け声が響いた直後に相手に向かって突進していき、そのままの勢いで寄り倒し。一瞬の出来事に館内はどよめいた。

場所前に痛めたという右肩にはテーピングが施され、痛々しい姿だったが、蓋を開けて見れば圧勝。相撲ファンはそんな高原の姿に「強すぎて笑う」「はええw」「一気にいった！」「にしても速い」など驚きの声を上げていた。

（ABEMA／大相撲チャンネル）