＜大相撲五月場所＞◇初日◇10日◇東京・両国国技館

【映像】花道の付け人が見せた“ただならぬ”動き

初日の結びの一番は波乱の決着となった。一人横綱として今場所に臨んだ豊昇龍に生じた“異変”を察知した二人の付け人が、アクシデント直後に花道で“ただならぬ”動きを見せ、その様子にファンが注目。「めっちゃ走ってる」「集まってきた」など驚きと心配の声が上がる一幕があった。

問題のシーンは横綱・豊昇龍（立浪）と小結・高安（田子ノ浦）の一番で起こった。制限時間いっぱい、最後の仕切り動作で両者が手をついてから、立ち上がって別れるまで約25秒間にも及ぶ凄まじいにらみ合いを展開。火花を散らす両雄の姿に、館内のボルテージは最高潮に達した。

静寂を切り裂く立ち合い。左四つの攻防から右を巻き替えた豊昇龍。しかし、高安が左に変化しながら右手で豊昇龍の後頭部を抑え込むように動きを封じると、最後は左からの鮮やかな上手投げが決まった。

豊昇龍の様子に館内の大歓声が一転、ざわめきに

たまらず左手を土俵についた豊昇龍は、両足を開いて堪えようとしたが、勢い余って尻もちをつき、手痛い黒星スタートとなった。しかし、豊昇龍はすぐには立ち上がれず…。右ハムストリングスを気にする素振りを見せた。ようやく立ち上がるも、右足の異変を確かめるように足を動かすと、地面にしっかりつけることができず、足を引きずるようにして所定の位置へ戻った。

この様子にABEMAで解説を務めた元横綱・若乃花の花田虎上氏は「あ、無理だ」「無理に歩かない方がいい」と瞬時に異変を察知して心配のコメント。すると、一礼して土俵を下りた豊昇龍のもとに、二人の付け人が“ただならぬ様子”で猛ダッシュ。さらに関係者にも肩を借りるようにして花道を下がっていく姿に、実況の清野茂樹アナが「あぁ、付け人の肩を借りて引き上げていきますかね」と述べると、花田氏も豊昇龍の状態を案じた。

そんな中、ABEMAファンは横綱の異変を察知し、咄嗟に駆け寄った付け人の行動に注目。「付け人ダッシュ」「みんな集まってきた」といった反響に加え「あれは重症」「大丈夫かな」といった心配の声も多数寄せられた。（ABEMA／大相撲チャンネル）