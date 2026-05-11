グリーンから離れた場所から寄せるアプローチの打ち方とは！？【クォーター理論 基本編/桑田泉】

グリーンから離れた場所から寄せる上半身主体のアプローチの打ち方

パットアプローチやランニングアプローチが、比較的キャリーを少なくし、ラン主体でグリーンのすぐ近くから寄せるアプローチだったのに対し、S1は、グリーンから少し離れた位置からランよりもキャリーを長くしてボールを上げたり、スピンで止めるアプローチ。高速グリーンで威力を発揮します。上半身の回転だけを使って、ピンまで20～30ヤードの距離をカバー。使用クラブはサンドウェッジやアプローチウェッジ。クラブを替えるのではなく、振り幅の変化によってキャリーを変えて、寄せることを覚えましょう。また、同時にS1は、S2、S3と並んで、スウィングの根幹を成す大事な要素の1つ。フルスウィングの部品の1つとしての重要な役割も担っています。

【注目ポイント】

● アドレスでは両つま先を左に回して、スタンスをオープンにし、両腕とシャフトでできた形が小文字のyに見えるようにする

● ダウンスウィングで打ち急がず、外周であるヘッドをゆっくりと待つ

【1】アドレス

両足のつま先を30度ほど開いて構える。

【2】バックスイング

手、胸、ヘッドの3つでできた面を崩さない。

【3】トップ

上体の回転でバックスウィングの大きさを決める。

【4】ダウンスイング

打ち急がず、ゆっくりと。

【5】インパクト

手前からダフってバウンスを滑らす。

【6】フォロー

フォローは左下に振って惰性で出ていくように。

【7】フィニッシュ

トップとフィニッシュは左右対称のイメージ。



【出典】『クォーター理論 基本編』著者：桑田泉