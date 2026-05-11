ゴルフでグリップは形が大事と言われる理由とは！？【ナイスショットは骨で打つ！/福田尚也】

ゴルフでグリップは形が大事と言われる理由

手のひらに意識を向けて握るのは腕と体の一体感を出すのが目的

グリップは形が大事とよくいいますが、両手をどう握るかは人それぞれです。

腕や手の骨格の違いや打ちたい球筋などにより、スクエアに握る人や軽いストロンググリップに握る人、中にはウィークグリップ気味に握る人もいます。

大事なのは手のひらの真ん中を搾るように握ること。手のひらに意識を向けてグリップする目的は肩や腕をリラックスさせるためではなく、腕と体の一体感を出すためです。そこが私の一番強調したいところです。

握る手順は手のひらの真ん中を搾り、小指側から握るのを基本とします。小指に力を入れるということではなくて、小指側を締めておく感覚です。

手のひらを搾ってグリップを作れば、手や腕、肩周り、そして胸の中心までが一体化して、胸を左右に回すだけでそれぞれの部位が一緒に動いてくれます。

両手の親指側に力が入ってはいけません。腕の外側が緊張し、両肩も硬直して怒り肩になってしまいます。両ワキに締まりが感じられず、スイング中も肩や腕が力んで体の回転と腕の動きが連動しなくなるのです。



【出典】『ナイスショットは骨で打つ！』著者：/福田尚