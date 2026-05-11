今回は、せっかくのデートを夫の元カノ親子に邪魔されたエピソードを紹介します。

「私、まるで邪魔者じゃん…」

「結婚して新居に引っ越してきましたが、新居の近くにはなぜか夫の元カノが住んでいるんです。この元カノは、何かとうちに来て夫に自分の子の面倒を見させようとして、モヤモヤします。夫も夫でそれを断らないんですよね。ちなみに元カノの子は、夫との子ではありません。

この前のことですが、私は以前から夫とショッピングモールでデートする約束をしていたのに、夫は元カノ親子に『一緒に遊ぼう』と誘われたらしく、私とのデートをキャンセルして、元カノ親子を優先しようとしたんです。

私が不満そうな顔をすると、夫は元カノの誘いを断り、私とデートすることになりました。しかしデート先のショッピングモールに、なぜか元カノ親子がいたんです。『なんでここにいるの…？』とがっかりしました。

さらに夫は2人を見るやいなや近づき、一緒にどこかに行ってしまいました。『私、まるで邪魔者じゃん……』と思うとムカムカしました」（体験者：20代女性・主婦／回答時期：2025年5月）

▽ 元カノも元カノですが、夫も夫ですね。これでは、まだ元カノに気があるのかと思ってしまいますし、妻であるこの女性が不快になるのも当然です……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。