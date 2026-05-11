開催：2026.5.11

会場：ドジャースタジアム

結果：[ドジャース] 2 - 7 [ブレーブス]

MLBの試合が11日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとブレーブスが対戦した。

ドジャースの先発投手はジャスティン・ウロブレスキ、対するブレーブスの先発投手はブライス・エルダーで試合は開始した。

2回表、7番 エリ・ホワイト 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブレーブス得点 LAD 0-1 ATL、1番 マウリシオ・デュボン 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでブレーブス得点 LAD 0-4 ATL

8回表、2番 ドレーク・ボールドウィン 初球を打って左中間スタンドへのホームランでブレーブス得点 LAD 0-5 ATL

8回裏、5番 マックス・マンシー 初球を打ってライトスタンドへのツーランホームランでドジャース得点 LAD 2-5 ATL

9回表、4番 マット・オルソン 2球目を打ってセンターへのホームランでブレーブス得点 LAD 2-6 ATL、9番 ホルヘ・マテオ 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブレーブス得点 LAD 2-7 ATL

試合は2対7でブレーブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブレーブスのブライス・エルダーで、ここまで4勝1敗0S。負け投手はドジャースのジャスティン・ウロブレスキで、ここまで5勝1敗0S。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で4打数、0安打、0打点、打率は.241となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-11 07:28:18 更新