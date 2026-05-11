2026年5月11日（月） MLB Dバックス vs メッツ 試合結果
開催：2026.5.11
会場：チェース・フィールド
結果：[Dバックス] 5 - 1 [メッツ]
MLBの試合が11日に行われ、チェース・フィールドでDバックスとメッツが対戦した。
Dバックスの先発投手はエデュアルド・ロドリゲス、対するメッツの先発投手はウアスカル・ブラソバンで試合は開始した。
2回裏、9番 ライアン・バルトシュミット 3球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでDバックス得点 ARI 2-0 NYM
6回表、9番 ルイス・トーレンス 初球を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでメッツ得点 ARI 2-1 NYM
6回裏、9番 ライアン・バルトシュミット 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでDバックス得点 ARI 3-1 NYM、1番 ケテル・マルテ 2球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでDバックス得点 ARI 5-1 NYM
試合は5対1でDバックスの勝利となった。
この試合の勝ち投手はDバックスのエデュアルド・ロドリゲスで、ここまで4勝0敗0S。負け投手はメッツのウアスカル・ブラソバンで、ここまで2勝1敗0S。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-05-11 07:32:22 更新