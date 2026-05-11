人気レースクイーンの橘香恋（29）が11日までに自身のインスタグラムを更新。ノースリーブの黒コス姿で“モーニングコール”をした。

「おはよう」とつづり、ノースリーブの黒コスチューム姿のスマイル・ショットをアップ。

「お知らせ」として、28日に後楽園ホールで開催されるキックボクシングフェス.2「GOAT」のラウンドガール「GOAT Girls」に決定したことを報告。「一緒にGOATを楽しみましょうっ」とつづった。

また、同イベントが31日夕にテレビ東京系列でネット放送されることも記し「ぜひ観てね〜っ」と呼び掛けた。

この投稿にフォロワーらからは「かっこいい」「出て欲しくない。国民に可愛さがバレちゃう」「素敵」「かっくいいすぅ」「笑顔が素敵で可愛い」などの声が寄せられている。

橘は、2018年に「エヴァンゲリオンレーシングレースクイーン」渚カヲル役としてレースクイーン・デビュー。25年は「D'stationフレッシュエンジェルズ」などで活動。今季はスーパー耐久に参戦の「Hitotsuyama Racing」などでレースアンバサダーを務める。

今年1月に開催された、25年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気投票で5人が選出される「レースアンバサーダーアワード2025」を受賞したほか、「週刊プレイボーイ賞」「メディバンネップリ賞」「テレビ東京賞」の4冠に輝いた。

愛知県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル64、スリーサイズはB72・W60・H80。血液型O。趣味はゲーム、特技は華道で、スポーツは全て得意。