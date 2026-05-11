『銀河の一票』“茉莉”黒木華の父役・坂東彌十郎「親子関係も含めて目が離せません」 今夜より第二章へ！
黒木華が主演するドラマ『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）より、今夜11日の第4話放送を前に、黒木演じる茉莉（まつり）の父で与党幹事長・星野鷹臣を演じる、坂東彌十郎からコメント到着した。
【写真】物語は第二幕に突入！ 『銀河の一票』第4話場面写真ギャラリー
本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂佳代）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
先週放送された第3話では、認知症を患い、施設で暮らす先代ママ・とし子（木野花）の“帰る場所”を守るために奮闘する、あかりの姿が描かれた。ラストには、あかりが「私に生きる理由をください」と、都知事選への出馬を決意。どんなことが起きたとしても「自分のまま明るい方に向かえる世界」を目指し、茉莉とともに大きな一歩を踏み出した。TVerでは、総合ランキング1位を獲得している。
今夜放送の第4話から、物語は第二幕に突入。“知名度ゼロの新人”あかりを勝たせる無謀な挑戦に懸ける茉莉は、父と深い因縁を持つ“選挙の天才”五十嵐隼人（岩谷健司）に協力をあおぐが…。
放送を前に、茉莉の父で与党民政党の幹事長・星野鷹臣を演じる坂東彌十郎からコメントが到着。
ここまでの放送を振り返り、彌十郎は「出演している自分で言うのもなんですが、兎に角面白い。観ながら泣いています」とコメント。本作については「一人一人の過去、人生、それに関わる人それぞれが集まって政治がある。まさに一つ一つの星が銀河を形成しているということが身に染みます」と語り、今後の展開には「私自身が、これから鷹臣が何処へ向かって行くのか、とても楽しみです。茉莉との親子関係も含めて目が離せませんね」と期待を寄せた。
ドラマ『銀河の一票』は、カンテレ・フジテレビ系にて毎週月曜22時放送。
【写真】物語は第二幕に突入！ 『銀河の一票』第4話場面写真ギャラリー
本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂佳代）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
今夜放送の第4話から、物語は第二幕に突入。“知名度ゼロの新人”あかりを勝たせる無謀な挑戦に懸ける茉莉は、父と深い因縁を持つ“選挙の天才”五十嵐隼人（岩谷健司）に協力をあおぐが…。
放送を前に、茉莉の父で与党民政党の幹事長・星野鷹臣を演じる坂東彌十郎からコメントが到着。
ここまでの放送を振り返り、彌十郎は「出演している自分で言うのもなんですが、兎に角面白い。観ながら泣いています」とコメント。本作については「一人一人の過去、人生、それに関わる人それぞれが集まって政治がある。まさに一つ一つの星が銀河を形成しているということが身に染みます」と語り、今後の展開には「私自身が、これから鷹臣が何処へ向かって行くのか、とても楽しみです。茉莉との親子関係も含めて目が離せませんね」と期待を寄せた。
ドラマ『銀河の一票』は、カンテレ・フジテレビ系にて毎週月曜22時放送。