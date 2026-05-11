ドナルド・トランプ米大統領は、13日（現地時間）に中国・北京に到着し、翌日に習近平国家主席と首脳会談を行う。

米ホワイトハウスのアナ・ケリー副報道官は10日、トランプ大統領の中国訪問および米中首脳会談に関する事前の電話ブリーフィングで、「トランプ大統領は水曜日（13日）の夕方に北京に到着する予定だ」と明らかにした。ホワイトハウスは当初、3月末に予定されていたトランプ大統領の訪中日程をイラン戦争の影響で一度延期し、5月14〜15日に中国を訪問すると発表していた。当初予定されていた日程より1日早い到着となる。

ケリー副報道官は続けて、「木曜日（14日）午前、トランプ大統領は歓迎式典および習主席との首脳会談に出席する」とし、「同日午後には習主席とともに北京の天壇公園を視察し、夕方には国賓晩餐会に出席する予定だ」と述べた。トランプ大統領は訪中日程の最終日となる15日午前、習主席との少人数会談および実務昼食会に出席する予定だ。

ケリー副報道官は、「今回の訪問期間中、トランプ大統領はこの1年間進めてきたように、中国との関係を再調整するとともに、相互主義と公平性を最優先に据えながら、米国の経済的自立性を回復していく」と述べた。

トランプ大統領と習主席の対面会談は、昨年10月末、韓国・慶州（キョンジュ）で開かれたアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議に合わせて行われた首脳会談以来、約7カ月ぶりとなる。米大統領の中国訪問としては、トランプ第1次政権時代の2017年11月以来、約8年6カ月ぶりだ。

ケリー副報道官は、今回の会談で米中貿易委員会および投資委員会の設立・運営や、両国間の航空宇宙・農業・エネルギーなど多様な産業分野における追加協定などが議論されると伝えた。このほか、国際社会の最大懸案となっているイラン戦争、台湾問題、人工知能（AI）、北朝鮮問題への対応策など、幅広い懸案が俎上に載る見通しだ。

ケリー副報道官は、「トランプ大統領のリーダーシップの下、米中関係は米国民の安全保障と繁栄の再建に再び焦点を当てている」とし、「トランプ大統領は習主席との今回の会談を通じて、現在の経済および安全保障の現実を冷静に直視しながら、こうした目標を推進していく考えだ」と述べた。さらに、トランプ大統領は年内にワシントンDCへ習主席と彭麗媛夫人を招待し、答礼訪問行事が実現することを期待していると伝えた。