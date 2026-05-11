ドナルド・トランプ米大統領は10日（現地時間）、米国の終戦提案に対するイランの回答について、受け入れ不可能な内容だとの認識を示した。

トランプ大統領はこの日、トゥルース・ソーシャルで、「たった今、イランのいわゆる『代表団』から届いた回答を読んだ」とし、「私はこれを気に入らない。まったく容認できない」と投稿した。イランの回答のうち、どの部分が「容認できない」のかについては、具体的な説明を避けた。

これに先立ち、米国はイランに終戦に向けた提案を送っていた。これに関連し、6日には米メディアのアクシオスが、両国が1ページ分の終戦覚書（MOU）の締結に近づいていると報じ、ロイター通信やアルアラビーヤなど他の海外メディアでも、同様の観測が相次いだ。

トランプ大統領は8日、ホワイトハウスで記者団の取材に応じた際、「おそらく今夜にも書簡を受け取るだろう」と述べていたが、イラン国営IRNA通信は10日午前になって、イランが仲介国であるパキスタンを通じて米国に回答を伝達したと報じた。

米国の提案には、核兵器の原料として使われるウラン濃縮をイランが20年間猶予することや、国際船舶のホルムズ海峡での自由な通航の保障などが核心とみられている。