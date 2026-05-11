2万人をみてきた組織開発コンサルタント・勅使川原真衣氏の著書『組織の違和感 結局、リーダーは何を変えればいいのか？』が刊行。坂井風太氏も「革新性がある」と絶賛した同書の内容をもとに、抜粋・再構成して特別公開する。

「メンバーの話をよく聞こう」

「否定せずとにかく聞こう」

「心理的安全性を守ろう」――。

そう思うほど、なぜか上司である自分だけが消耗していくことがあります。

部下に嫌われないよう言葉を選び、注意すべき場面でも飲み込んでしまう。

しかし、本当に信頼を失うのは、違和感があるのに平気なふりをすることです。

なぜなら、違和感とは、互いの価値観がズレている可能性を示唆するものだからです。

それを放置したまま上辺だけの指導をすれば、部下の心はますます離れかねません。

「いいこと言わなきゃ」以前の「もやもや」を伝える

では、どうしたらいいのか。

そこで提案したいのが、気づきをそのまま出すことです。いいことを言わなきゃ、「さすが」と思われなきゃ、と焦るほど空回りしますから。

この1-on-1を有意義にしなきゃ、と思うことはもっともだし、尊いことですが、その萌芽は素朴なところにすでに在ると私は考えます。

それが、単なる「もやもや」です。「違和感」と言い換えてもいいでしょう。

違和感を伝えることが案外、深いディスカッションの入口になるのです。

いいこと言わなきゃ、や、無駄って言われないようにしなきゃ、以前の「なんか変だな」をつかまえる。

そしてそれをなかったことにせず、部下とのやりとりや会議の場でちょっと引っかかりがあったときには、

「今の間（ま）、少し気になったんだけど、正直どう思った？」

「えっと即答できないなぁ、確認させてください」

など、格好つけずにその場で口に出してみる。

違和感を、そのままテーブルに置くイメージです。

そうすることで、違和感が積もる前に、「私の問題」だったものを「私たちの問題」として提起することができます。そこから「じゃあ、どうしようか？」と現実的な方策に話が進むのです。

完璧な上司を演じるより、違和感をごまかさないこと。

その率直さこそが、部下との信頼関係をつくっていきます。