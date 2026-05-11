なぜ男子プロだけ育たない？「ジャンボ尾崎ゴルフアカデミー」が閉校に追い込まれた”致命的すぎる原因”

「ジャンボ尾崎ゴルフアカデミー」が閉校するニュースを聞き、非常に残念でなりません。沢山のメジャー優勝をした女子プロを輩出した反面、男子プロはまったく育っていません。

今回その謎を、ジャンボ尾崎の黄金時代を築いた“名伯楽”後藤修のレッスンから解き明かし、日本のゴルフ界は今後どう進むべきか、考えたいと思います。

【前編記事】『ゴルフ界屈指の名伯楽が「ジャンボ尾崎と絶縁状態になった」本当の理由…間近で見た「配慮がなさすぎる性格」災いして』よりつづく。

ジャンボ軍団はいかにして生まれたのか

ジャンボ尾崎アカデミーは尾崎将司亡き後でも、ほかのスタッフが支えればなんとかなると思うでしょう。やはりジャンボ尾崎というアイコン、精神的支柱がないと選手は成長しないのです。

それではジャンボ尾崎ゴルフアカデミーの前身、ジャンボ軍団はいかにして生まれたか？ そこに至るまでの話を紐解くには、世田谷区赤堤にあった、後藤修邸の話をするのがよろしいと思います。それは「ジャンボ尾崎ゴルフアカデミー、マイナスワン」の世界とでも申しましょうか、全てのアクションはここから始まったのです。

私が後藤修邸に行ったのは連載3年目、そろそろレッスンネタも尽きてきたので、お宅訪問でもしましょうと提案しました。そしたら後藤修は「ジャンボも中嶋も家に来て練習をしたぞ。是非来なさい」と喜んで迎え入れてくれました。

世田谷区赤堤にあった後藤邸は古い文化住宅という感じで、玄関のドアが傾いており、ドアがなかなか閉まりません。大分年季の入った風情のある家でした。

和室の居間に通されて早速やらされたのが、パターマットで2mを打つ練習でした。そのマットが古ぼけてデコボコで、しかも家が傾いているから真っ直ぐ打ってもボールがよろける。

マジか冗談だろという顔をしていると、後藤修曰く「この自然な傾斜が良いんだ、早くコツを掴みなさい。尾崎もここで練習したぞ」と言ってきますからね。私は「真っ直ぐのパターさえ打てないのに、こんな読めないラインを打てますかね？」と聞くや、まさに実践向きだろと後藤修はニヤけます。

ユニーク、だけど理にかなった指導方法

続いて猫の額ほどの裏庭に通され、お手製のアプローチ練習場で寄せをすることに。わずか2ヤード程のベアグランドの先に小さなネットがあるだけ。SW（サンドウェッジ）で打った痕跡があり、多数の溝が残っています。

「この溝がいいんだ、木村くんもベアグランドから打って、溝を作りなさい。ジャンボの復活作戦もここから始まったんだ」という。いや〜すげえ、梶原一騎のスポ根マンガのリアル版じゃないか。

それからゼロ番アイアンという見たことのアイアンや、フェースの半分を切ったアイアン、短いクラブなどいろんな練習道具を見せて頂き恐縮至極。大リーグ養成ギプスのような、スクエア打法養成ギプスが押入れから出てきそうな雰囲気でした。

後藤修の指導方法はユニークですが理にかなっており、それなりの効果をもたらします。左手の強化はジャンボ軍団のハゴミントン（※編集部注：ジャンボ尾崎が考案した、羽子板とバドミントンをミックスした独自のトレーニング法）として、今でも使われていますし。スクエア打法一番の売り、ドローボールの会得ですが、3年目で何とか打てるようになりました。

最初にドローボールのレッスンを受けた時は目が眩みました。ドローボールを打つには、まず右に飛び出る極端なフックボールを打てというのです。野球で言うところの一塁側に向かって打ち、それが途中でフックがかかり、フェアウェイにボールが戻ってくるというもの。フックのかけ方は手のコックを使わず、腕とボディ全体で返せと、言うは易しですよね。

だから月1回の研修会でコースに出る時は、後藤塾生徒全員が右の林に向かって打ち、それからボールをフェアウェイに戻すショットを打っていました。次第に慣れてくると、そのフックボールの曲がりが減り、綺麗なドローボールになるというもの。

「フェアじゃない」ジャンボ軍団の合宿に苦言

ほかにも、左手のみで打つショット、クラブのヘッド側を持って打つ素振り、アイアンのフェースを半分切った状態で打つショットなど、摩訶不思議なことをやらされました。

加えてショートコースじゃ、パター1本でラウンドするという、珍妙な体験もしました。パターでティショットを打つんですよ。これが意外や50〜60ヤードぐらい飛びますから。それからアプローチをやってカップイン。これは目から鱗で、パターの可能性、潜在能力を思い知ることになりました。おかげで今でもグリーンの外からのパットはかなり上手な方です。

そんなわけで後藤修のレッスンは創意工夫のオンパレードでした。ジャンボ尾崎の過去のドキュメンタリー番組を見ても、後藤塾でやったメニューと似ているエクササイズ良く見かけます。そりゃそうですよ、後藤修がジャンボ尾崎に練習メソッドを授けたのだから。

そのジャンボ軍団の合宿ですが、当初は後藤修も参加して見守っていましたが、本当は好きではなかった。それは「尾崎だけが得をして、ほかの選手は尾崎にエネルギーを吸い取られてしまうからだ」と語っていました。

要するにジャンボ尾崎の強さを練習で見せつけられると、若手は実際の試合で萎縮してジャンボ尾崎有利に働いてしまう。それはフェアじゃないと言いたかったようです。

男子プロが育たない理由を理解していた

後藤修が危惧したように、ジャンボゴルフアカデミーには男子プロが寄りつかなかったのです。今更ジャンボ尾崎が潰しにかかるとは思いませんけどね、それだけジャンボ尾崎のオーラが強かったのです。むしろ女子の方が、あそこには何か特別なものがあると察知し、ジャンボ尾崎のオーラを吸収したいと集まりだしたわけです。

そして男子プロが育たない理由はPGAツアー選手に比べて、圧倒的な体力差があるからだと言っています。それは後藤修がジャンボ尾崎を育てた自負があるからでしょう。当時は丸山茂樹、田中秀道、伊沢利光など小柄な選手が活躍しており、あの体力ではメジャーで常に勝つにはしんどいと。結局、松山英樹の登場まで待たねばならなかったのです。

後藤修は高校野球の選手をスカウトして、ゴルフに転向させれば良いとマジで言ってましたからね。後藤塾の生徒達を見ながら、うちの生徒達にゴルフを教えても遅いんだ。ここからプロになれるのはせいぜいひとりかふたりだ。本当は、すでに300ヤードを飛んで、パープレーで回ってくる、そういうレベルの生徒に教えたかったと語っていました。

ちょっぴり淋しそうな目をしていた後藤修、やっぱりジャンボ尾崎を教えていた頃が、人生で一番充実していたのでしょう。

というわけで男子ゴルフ界は現在、将来有望な人材の確保、優秀なコーチの指導という、2つの課題を背負っています。ここはやはり、ジャンボ尾崎ゴルフアカデミーを存続させ、専門のスカウトを雇ってアカデミーに入所させるべきではないでしょうか。

男子ゴルフ界に150億円の投資というニュースが出ていますが、ほんの数億円で良いのです。人材育成に回しませんか？ 優秀な人材は湧いて出て来ません。スカウトをして、優秀なコーチを雇い、育成しないとダメなんですよ。

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