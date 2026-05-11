気象予報士でタレントの穂川果音（40）が11日までに自身のインスタグラムを更新。黒キャミソールでのパスタ“チュルチュル”ショットを公開した。

「久しぶりに食べたボロネーゼが美味しくて…一瞬ボロネーゼ？？って思ってしまうくらい旨味がすごいの。コースでなく、アラカルト派です Dal-matto」と黒いキャミソール姿でパスタや白ワインを口にしている写真をアップ。

「この日の私服は @zara ちょうど良いカジュアル感が可愛い」とつづり、ハッシュタグで「イタリアン」「foodie」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「素敵」「めっちゃ可愛い」「美味しそう」「果音さん素敵過ぎる〜」「エレガントでキュートなコーデ」などの声が寄せられている。

穂川は、東京都出身で身長1メートル70。趣味は、コーヒー、スポーツ観戦、料理、日帰り旅、競馬。資格は気象予報士のほか、秘書検定2級、薬膳コーディネーター、防災士。

ABEMAの報道番組「ABEMA Prime」でお天気コーナーを10年にわたって担当し、今年3月に卒業した。血液型A。