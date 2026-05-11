「あと二千万人の特攻隊を出せば必ず勝てる」と徹底抗戦を叫んだ大西瀧治郎中将が副官に見せた「本当の顔」

太平洋戦争で軍人として最前線で戦ったのは、明治後期から大正、昭和初期までに生まれた人たちだった。戦後81年。当事者のほとんどが鬼籍に入り、「忘れてはならない」の掛け声とはうらはらに、確実に戦争の記憶は遠ざかってゆく。そして終戦後、当事者たちがどのように生きたかということは戦争中の出来事以上に知られていない。だが、戦後、焼け跡からの復興を担ったのもこの世代だ。ここでは、私が30年以上にわたり、直接インタビューした元海軍軍人の「戦後」をシリーズで振り返る。

今回は、主計科士官としてに最前線部隊を渡り歩き、「特攻生みの親」とも呼ばれた大西瀧治郎中将の副官を務め、戦後は丸三証券社長、会長などを歴任する傍ら、特攻戦没者の慰霊に力を注いだ門司親徳氏を紹介する。

「戦闘記録係」として目撃した戦争

「いまはこの会社の『相談役』にされちゃってるけど、ここにいても誰も相談になんか来やしない。だから今日は時間はたっぷりありますよ」

と、門司親徳は言った。平成13（2001）年春、日本橋の丸三証券本社の応接室でのことである。門司は昭和16（1941）年、東京帝国大学を卒業、日本興業銀行に入行したのち同年4月、第六期短期現役主計科士官として海軍に入り、空母瑞鶴庶務主任として真珠湾作戦に参加した。

戦後は日本興業銀行取締役総務部長を経て、丸三証券社長を歴任。門司の言うように、2001年当時は同社の相談役を務めていた。私は講談社の総合月刊誌「現代」の真珠湾攻撃60年特集の取材で、門司を訪ねたのだ。

「12月8日は艦橋で攻撃隊の出撃を見送りました。まだ夜明け前で、空一面に雲が広がっていましたが、水平線の近くだけが浅葱色に明るくて、そこだけ雲が切れていました。

『搭乗員集合、上部格納庫』という命令が出て、搭乗員は総員、飛行甲板の一つ下の格納庫に集合した。艦橋から見ていると、命令を受けた搭乗員たちが前部のリフトでスーッと飛行甲板に上がってきて、暁闇のなか、艦橋に向かって軽く敬礼すると、めいめいの飛行機に向かって歩いてゆく。

艦長の『発艦始メ』の命令で、攻撃隊が次々と発艦してゆく。それはまるで、映画の一シーンのようでした。私は、ロマンチックな甘い感傷に、つい涙が出たのを憶えています。

二次にわたる発艦を見送った後、艦橋のなかでは誰も言葉を発せず、息をつめて攻撃隊の報告を待ちました。私は、艦橋内部で記録板をスケッチブックのように首から下げて持ち、その右前方に艦長、左前方に司令官がいて、真ん中で航海長が操艦の指揮をとっています。私の後ろには、副長や飛行長が立っていました。

一時間も経った頃、通信長から伝声管を通して、『全軍突撃セヨ」を意味するモールス信号の『ト』（・・−・・）連送が伝えられ、ほどなく艦上爆撃機指揮官の『我ヒッカム飛行場爆撃 効果甚大』の電報を皮切りに、立て続けに戦闘の実況が入ってきました。

静まり返った艦橋のなかで、それで初めて、んな顔を見合わせてニヤリとしました。声をかけ合うことも万歳をすることもなく、黙ったままでただニヤリです」

と、門司は語る。

2001年当時、真珠湾攻撃に参加した飛行機搭乗員は36名の存命が確認されていたが、門司のように空母の庶務主任、すなわち「戦闘記録係」という一歩引いた立場からの話は新鮮だった。以後、不思議な縁が続き、平成20（2008）年に門司が亡くなるまでの約7年、私は毎月のように大磯の門司邸を訪ね、戦争体験を聞くようになった。

「自分が見たものだけを語る」

門司は、自分が直接見聞きしたこと以外は、何ごとも決めつけるということを好まない。

門司が、自らの戦争体験について語るにあたって戒めにしていたのが、「I was there」の立ち位置に徹することだった。「自分はそこにいた。そこで見たものだけを語る」ということだ。

人名や日時、直接見聞きしたことについての記憶は、聞く者が驚くほどに鮮明で、天性の資質というべきか、その場の情景をまるで写真で切り取ったかのように、虚飾を排し筋道を立てて滔々と語ることができる。帝大卒の短期現役主計科士官という、本職の軍人でも戦闘員でもないが、部隊全体に目が届き、戦いを客観視できるポジションにいたせいでもあるだろう。

門司は真珠湾のあと、機動部隊の転戦とともにインド洋作戦などに参加。さらに陸戦隊主計長としてニューギニア・ラビへの上陸作戦に参加するも、敵軍の予想外の抵抗に司令以下幹部が軒並み戦死、敗退し、本来なら指揮権を持たない主計中尉の門司が部隊をまとめて撤退する。

その後もインド洋から中部太平洋を転戦し、昭和19（1944）年夏からは第一航空艦隊副官となっていた。

ところが、フィリピン・ダバオにあった第一航空艦隊は、見張員が海上の白波を敵上陸部隊と誤認したことで浮足立ち、玉砕戦に備えて無線機や暗号書を焼却（ダバオ事件）。フィリピン各地に散らばっていた飛行機をセブ島に集めたところを米機動部隊の急襲を受け、虎の子の飛行機も壊滅する（セブ事件）。

日本海軍が惨敗を喫しても採用された「特攻」

この一連の不祥事で司令長官寺岡謹平中将は更迭されることになり、後任の長官に大西瀧治郎中将が、マニラに移転した第一航空艦隊司令部に転任してきた。これは同時に、門司が大西中将の副官になった、ということでもある。大西中将がフィリピンに着く前日、米軍の上陸部隊がレイテ湾口のスルアン島、ついでレイテ島に上陸。日本海軍は艦隊の総力を挙げてこれを迎え撃つべく「捷一号作戦」を発動した。

これは、戦艦大和以下の主力部隊で敵上陸部隊を砲撃、壊滅させるというものだが、前任の寺岡中将の司令部による度重なる失態に、大西中将指揮下の第一航空艦隊の飛行機は、全部で35機から40機程度しか残っていなかった。その少ない機数で主力艦隊を掩護するため、米空母の飛行甲板を一週間程度使用不能にする目的で、やむにやまれず採用されたのが、零戦に250キロ爆弾を積んで敵艦に体当たりする「特攻」である。そして、捷一号作戦に基づいて戦われた比島沖海戦で日本海軍が惨敗を喫したあとも、特攻は戦法として採用され続けた。

「太平洋戦争は、真珠湾、マレー半島への日本軍の奇襲攻撃、それに続く快進撃に始まり、ミッドウェー海戦の敗戦でその勢いが止まり、ガダルカナル島失陥からは完全に守勢に転じた。それでもなんとか必死の防戦で重要拠点は守り通してきたのが、トラック空襲を境に、敵を迎え撃つことすらままならなくなった。あとは、坂道を転がり落ちるだけです。神風特別攻撃隊の出撃まで8ヵ月。この間の戦争の推移が、そのまま特攻隊に自然につながってゆくように、私には思えてならないんです」

と、門司は言う。

特攻専門部隊編成の裏側

そもそも、大西中将が命じる以前から、海軍では「特攻」は既定路線だった。戦局の悪化にしたがい、多くの現場将兵から体当たり攻撃の採用を陳情されていたにもかかわらず、それらを退けていたのが大西中将だ。

だが、昭和19年2月17日、18日と、中部太平洋における日本海軍の拠点・トラック島が敵機動部隊の大空襲に壊滅したことから、「人間魚雷」と呼ばれる回天を皮切りに、特攻兵器の開発が進められることになった。夏には人間爆弾桜花の開発も始まり、9月になると海軍省に「海軍特攻部」が新設され、新たな特攻専門部隊の編成も始まる。

特攻という戦法と兵器の開発を強く主張したのは、軍令部第二部長（軍備担当）黒島亀人少将、それを採択したのが第一部長（作戦部長）中沢佑少将、軍令部で航空特攻を積極的に推し進め、桜花の開発にも関与したのが軍令部第一部員源田実中佐（のち大佐、第三四三海軍航空隊司令）と航空本部の伊藤祐満中佐、現場でじっさいの突入法などを研究したのが横須賀海軍航空隊の中島正少佐（のち中佐。二〇一空飛行長）である。

フィリピンで、「神風特別攻撃隊」（特攻隊）の編成を最初に命じた大西瀧治郎中将は、終戦間際には軍令部次長として最後の最後まで講和に反対、「あと二千万人の特攻隊を出せば必ず勝てる」と、徹底抗戦を叫んだ。

映画『日本のいちばん長い日』でも、1967年の岡本喜八監督版（二本柳寛）、2015年の原田眞人監督版（嵐芳三郎）ともに、大西は終戦工作を妨害するイカれたキャラクターとして描かれている。

しかし、副官であった門司が身近に接した大西は、けっして非情な冷血漢でも、狂気の提督でもなかった。

「むしろ抗戦論者とは正反対の冷静な目を持ち、人間味あふれる、いや、むしろ人情が表に出すぎるぐらいの人、という印象」

のほうが強いという。

【後編を読む】＜「特攻隊員は家庭生活も知らずに死んでいった」…「特攻の生みの親」が妻との同居を拒んだ「まさかの理由」＞

【つづきを読む】「特攻隊員は家庭生活も知らずに死んでいった」…「特攻の生みの親」が妻との同居を拒んだ「まさかの理由」