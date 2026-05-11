【映画評】「難民」と一括りにされた人々のリアル…映画『ロストランド』と『オールド・オーク』が描いた世界

難民に焦点を合わせた映画が、同時期に公開された。初めて監督した長編で在日ミャンマー難民を描き、注目を集めた藤元明緒の新作『LOST LAND／ロストランド』と、英国の社会派監督ケン・ローチが撮った『オールド・オーク』。いずれもフィクションだが、綿密な取材を基に、ドキュメンタリーのようなリアルさで迫ってくる。

ロヒンギャの姉弟が演じた難民キャンプからの脱出

『ロストランド』の登場人物の大半は、ミャンマーの少数民族ロヒンギャだ。仏教徒が多数を占めるミャンマーで、イスラム教徒のロヒンギャは国籍を認められず、激しい差別に遭っている。

2017年、ミャンマー国軍がロヒンギャ武装勢力の掃討作戦に乗り出し、人々は西隣のバングラデシュへ逃げた。バングラデシュの難民キャンプには、今も100万人以上が暮らす。

映画は、ロヒンギャの幼い姉弟が難民キャンプから脱出し、マレーシアへ向かう過酷な旅をたどる。藤元がこれまでに手掛けた『僕の帰る場所』『海辺の彼女たち』と同様に、背景事情はほとんど説明されない。

船でどこへ連れて行かれるのか。出会った人が難民の支援者なのか、弱みに付け込み金を巻き上げようとする悪質なブローカーなのか。観客は予備知識のないまま、約1ヵ月に及ぶ2人の道程を追体験していくことになる。

藤元は多くのロヒンギャから話を聴いて、脚本を執筆した。ロヒンギャの役は当事者が演じており、主人公2人は実際のきょうだいだ。

それだけに、ブローカーによって森の中の檻に監禁される場面では、難民が直面する困難に圧倒されるし、姉弟が無邪気に遊ぶシーンでは、2人の無事を祈らずにいられなくなる。

卒寿の巨匠ケン・ローチがたどり着いた境地

『ロストランド』が、難民が安息の地を見つけるまでの物語だとすれば、『オールド・オーク』は、定住した難民が地域社会に溶け込めるかが主題となっている。

舞台は、炭坑が閉鎖され、さびれ切った英北東部の街。シリアの内戦を逃れた難民がやって来る。唯一残るパブ（大衆酒場）の店主は、難民キャンプで英語を身に付けたシリア人女性と親しくなり、難民も地元住民も無料で利用できる子ども食堂を一緒に始める。

店主は「これは慈善じゃない。連帯だ」と強調するが、保守的なパブの常連客は反発し、事件が起きる。

人口減で教会も学校もなくなった。自分たちが生きていくのに精いっぱいで、新たな隣人の面倒まで見られない。地元出身の俳優が扮した住民の窮状は、同じく英北東部を扱ったローチの二つの近作『わたしは、ダニエル・ブレイク』『家族を想うとき』と共通する。

しかし、卒寿の巨匠が「最後の作品」と公言する本作は、軋轢と悲劇を超え、互いに理解し合っていく人々の姿を映し出す。炭鉱夫の労働組合運動の中で生まれた「一緒に食べれば、団結する」という言葉が、共生社会の可能性を象徴している。

日本が保護した1200人の難民

翻って、日本はどうか。2025年に出入国在留管理庁が難民と認定したのは、アフガニスタンを中心に187人。難民に準じた補完的保護対象者と認めたのは、ほとんどがウクライナの474人。

このどちらにも認定しなかったものの、人道的配慮から在留を許可した人らを合わせると、日本は1200人を保護したことになる。数年前に比べれば大きく増え、「難民鎖国」改善の兆しにも見える。

しかし、「日本人ファースト」を掲げて躍進した参政党に押されるように、高市早苗政権は在日外国人の管理強化を徹底する施策を相次ぎ打ち出している。インバウンドの外国人観光客の激増なども影響し、排外主義が強まっていることは否定できないだろう。

身近に外国人がいても、交流がある日本人は意外なほど少ない。特に難民は絶対数が限られているだけに、実態は知られていない。この二つの映画を通じて、すぐ隣にいるかもしれない難民への理解が進むことを期待したい。

『ロストランド』と『オールド・オーク』は、いずれも4月24日から全国で上映中だ。（文中敬称略）

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はら・しん／共同通信記者・編集委員として、在日外国人ら社会的少数者や、放送をはじめとするメディアを長く取材。2026年3月に独立。編著に『わたしの居場所』『ニッポンに生きる 在日外国人は今』、単著に『音と光の世紀 ラジオ・テレビの100年史』、など。入管政策を巡る報道で貧困ジャーナリズム賞。

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