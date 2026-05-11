アイドルらしからぬ大胆衣装…ナッティ、“透け透け”ハイレッグ・カットに反響「すっごい」「キャー！」

KISS OF LIFEのナッティが大胆な姿で視線を奪った。

ナッティは最近、KISS OF LIFEの公式インスタグラムを更新し、写真を公開した。

【写真】ナッティ、アイドルらしからぬ大胆衣装

公開された写真には、シースルー素材のボディースーツにレザーショートパンツ、厚底ブーツを合わせたスタイリングのナッティが収められている。大胆な肌見せとグラマラスなスタイル、さらにカメラを見つめる多彩な表情が視線を引きつけた。

この投稿を見たファンからは、「素晴らしい」「キャー！」「すっごい」「やりすぎだよ」といったコメントが寄せられている。

（写真＝KISS OF LIFE公式Instagram）

なお、ナッティが所属するKISS OF LIFEは、6月27日に千葉・市川市文化会館でファンミーティング「2026 KISS OF LIFE ASIA FANMEETING TOUR ＜DEJA VU＞ IN TOKYO」を開催する予定だ。

◇ナッティ プロフィール

2002年5月30日生まれ。タイ・バンコク出身で、本名はアンナチャヤ・スプティポン。TWICEを輩出したオーディション番組『SIXTEEN』に出演し、最年少参加者でありながら高い歌唱力と堂々としたダンスで存在感を光らせた。TWICEとしてのデビューは逃したが、その後もオーディション番組出演やソロ活動を通じて知名度を高め、2023年7月に4人組ガールズグループKISS OF LIFEのメンバーとしてデビュー。高い歌唱力と並みならぬカリスマ性で「次世代のBoA」と呼ばれている。