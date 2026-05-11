【難解略語】「慶大」が何の略か分かりますか？　歴史ある伝統校…

突然ですが、「慶大」が何の略か知っていますか？

多くの有名人を輩出しています。

気になる正解は・・・？

正解は・・・

正解は、「慶應義塾大学」でした！

慶大とは、「慶應義塾大学」の略称です。

慶應義塾大学は、1858年に福澤諭吉が江戸・築地鉄砲洲に開いた蘭学塾を起源とする、日本最古の私立大学のひとつです。その後、1868年に現在の「慶應義塾」という名称が定められ、長い歴史と伝統を誇る名門校として発展してきました。

現在は東京都港区の三田キャンパスを中心に、日吉・矢上・信濃町・湘南藤沢など複数のキャンパスを持ち、文学部・法学部・経済学部・商学部・医学部・理工学部など多様な学部を設置しています。略称の「慶大」は新聞や報道などで広く使われており、「慶應」と呼ばれることも多いです。また、系列の慶應義塾高校や慶應義塾中等部なども含めた学校法人全体を指して「慶應」と呼ぶ場合もあります。

早稲田大学とならんで「早慶」と並び称されることでも知られており、日本を代表する私立大学として、政財界や文化・学術分野など幅広い分野に多くの人材を輩出しています。

次回の難解略語もお楽しみに！

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