「大学生の本離れ」に隠された誤解…実際は「本を読まない層も大学に入れるようになった」と考えるほうが正しいワケ

少し前に、全国大学生活協同組合連合会「学生生活実態調査」が発表され、「書籍代の平均が初めて月1000円を切った。本離れしている！」とマスコミやソーシャルメディアを中心に話題になった。そういう単純な話じゃないんじゃないかなあ、と思ったので長期のデータを調べてみたが、なかなか示唆深い、意外なことが見えてきた。

確かに本を読まない大学生は増えてはいるが…

ひとまずさかのぼれるだけさかのぼって、大学生の不読率（全然本を読まない人の割合）と平均読書時間のグラフを作ってみた。

なお、抜けがある年代はそもそも調査が行われていないか、あるいは公表された調査結果には数字が出てきていない。

また、1997年までは設問項目が「ほとんど読まない」のものを、それ以降は「0分」を「不読者」とカウントしている（さらに言うと、97年までと2004年以降で設問での読書時間の分数の刻み方が変わっている）。

グラフを見ると、1980年代前半の大学生の不読率は2割前後だったが、だんだん増えて2025年には6割くらいになっている。

不読者を含む学生の平均読書時間は50分前後あったのが半分の25分。

やっぱり本離れしているじゃないか、と思ったかもしれない。

本題はここからである。

読書する学生の平均読書時間はむしろV字回復

「読書する学生の平均」に目を向けると、80年代前半から2000年代後半までは徐々に落ちている。65分あったのが44分まで落ちる。

ところが2010年代後半には持ち直してV字回復し、2020年代前半にはピーク時の65分に戻っている。2025年はそこから少し落ちて56分だが、これは1990年代前半と同じくらいだ。

ということは、本を読まない学生の割合は増えたが、だからといって本を読む学生の読書時間がどんどん減っているわけではない。そのトレンドは10年くらい前に終わっている。

調査対象である「学生」自体が変化している

不読率の上昇をどう捉えるかは、調査対象にしている「大学生」自体の変化を考えなければならない。

まずそもそも大学進学率はおよそ上昇傾向にあり、少子化にもかかわらず、4年制大学に在学している者の数は近年過去最高水準である。

つまりかつてであれば大学生になっていなかったであろう学力の層も進学するようになっている。それを考えると不読率の上昇は「大学生が本を読まなくなった」なのか「本を読まない層でも大学に入れるようになった」なのか、はたしてどちらの影響が強いだろうか。

高校生、大学生、16歳以上全体で比べると、高校生は高校進学率が低かった1960年代前半は書籍の不読率が低いが、高校進学が大衆化して以降は4〜6割で推移している。

16歳以上全体（青年以上の全世代）は時代が変わってもあまり変化がない。およそ一定である。書籍に関しては今も昔も5〜6割の人が不読であり、その割合はとくに増えても減ってもいない。

大学生は大学進学率とともに不読率が上昇したが、近年は高校生や16歳以上とお団子状態。

つまり高校生、大学生、16歳以上全体（≒大人）で大差がない。

言いかえると、高校生や大学生という存在がその世代全体とニアリーイコールに近づくほどに、大人を含めた全世代平均に近づいている。

これを考えると、世代が下るほど世代全体で不読者が増えているわけではなく、「本を読まない層でも大学に入れるようになった」だけの話だと思う。

「本を読む学生」の読書時間は変わっていない

また、この大学生協の調査で対象にしている母集団の変化も重要だ。

この調査は1964年から行われているが、初回の調査対象は東大、慶應、早稲田、法政のわずか4大学。けっこうな期間、東京都市部の一部の高偏差値エリート大学を中心にしたものだったのだ。そこから徐々に増えていって2025年には調査には全国114大学生協が参加している。

ただし経年変化を正確にみるために30大学生協に絞ってデータを公表している、と断られている。とはいえ2011年時点では絞って28大学のデータを公表していたから、この15年くらいに限っても、母集団が変わっている（増えている/多様化している）。

さらに言えば同じ大学を対象にしていると言っても、入試方法も変化し、多様化している。一般入試で測れる学力の基準からすると幅がある学生が国立大学や私立上位校でもいるのがめずらしくなくなっている点も見逃せない（もっとも、いわゆる「一芸入試」が許されたひところの推薦入試と比べれば、今の方がなんらかのかたちで学力を求めるようになっているけれど）。

大学生協の調査で測定されている「学生」が、言ってみれば「選ばれし者」（一部の学力上位層）から「普通の人」（世代平均）にどんどん近づいていったと言える。

だから不読率は世代全体に近づくようにして上昇してきた。

にもかかわらず、「読書している学生」の読書時間は40年前とさほど遜色ないのである。

これは「普通の人」（平均的な大学生）が本をよく読んでいるという話ではない。

平均的にはいつの時代も不読者が2人に1人くらい（学生に限らずどの世代にも）いるが、「読む学生」に絞ってみていくと、昔の「読む学生」と読書時間はあまり変わらない。

ここにも時代や環境の変化と比べた場合の、底堅さがある。

読まない人も大学に入ってくるようになったことで見かけ上、不読率が上昇したように見えるが、読むひと／読まないひとの割合は世代全体では大きな変動はない。

読むひとたちの読書時間も、この10年くらいは比較的安定し、最盛期と同じくらいまで伸びてきていた（2025年には減ったが）。

いちばん少なかった時期は1日44分、少し前までは65分、2025年は56分。そう悪くない。

こういう話なのであって、「今の世代は書籍を読まなくなっている」と見るべきではない。

書籍代は減っている。ということは……

ただ、書籍代は減っている。

大学生協の調査は年・時期によって「勉学費（書籍代）」としていたり、「雑誌代・本代」を分けて両方たずねていたり、質問のしかたや用語・範囲自体などが変わっていて経年比較がむずかしいのだが、それでもおそらく減っていることは間違いないだろう。

2025年は自宅生は970円だが、たとえば1975年には法政大学の自宅生は平均3130円、東大生は5910円。

2006年調査によると自宅生は1980年には平均4240円、90年3560円、2000年2380円、2006年2320円。

時代ごとの学生の書籍代の総額（学生数×書籍代平均）を、自宅生の書籍代の数字を採用して試算してみよう（なお大学生協では自宅生、下宿生、寮生に分けて調査しているが、自宅生は若干書籍代が少ない傾向にある）。

結果としては、学生数は増えているが、それ以上に平均の書籍代の減りが激しく、大学生全体の書籍代は如実に減っていることがわかる。

ここまで出てきている数字を使えば「本を読んでいる学生ひとりあたりの書籍代平均」も試算できる（不読者は1円も本に支出しないという前提での計算だが）。

ただやってみても学生の書籍代総額のグラフとそうは変わらない。つまり本を読んでいる学生に絞っても本への支出は減っている。

本の調達方法の劇的な変化の可能性

これは出版産業的にはまったくうれしくない話だが、別の見方もできる。

読書している学生は40年前とさほど変わらない読書時間だと先に述べた。

ということは、80年代や90年代とくらべると、いまのほうが本代を払わなくても学生は本が読めるようになっているとも解釈できる。

大学図書館、公共図書館が充実し、あるいはオンラインの古本流通やメルカリの台頭でリユース利用が活発化し、本の調達方法が劇的に変わった可能性がある。

お金がないと本が読めないよりは、なくても読めるほうが社会としては望ましい。

（もちろん、「本にお金が出せる社会」「出す社会」であるほうがなおいいが）

私はよく「日本の出版の課題は『読書』よりも『購買行動』の変化にある」と言っている（読書も課題はあるものの、本の売上の落ち込みと比べればはるかにマシ）。

大学生の調査からも、やはり「読む」より「買う」の変化がはるかに大きいと言わざるをえない。

【もっと読む】「女子は男子より国語の成績がいい」のはなぜか…「生まれつき」でも「昔からの傾向」でもなかった

【もっと読む】「女子は男子より国語の成績がいい」のはなぜか…「生まれつき」でも「昔からの傾向」でもなかった