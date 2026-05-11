ドジャースの大谷翔平（31）が快投を続けている。3・4月は2勝1敗、防御率0.60でナ・リーグ投手部門の月間MVPに。5月5日（現地時間）のアストロズ戦は味方の援護がなく負け投手となったが、防御率は0.97という驚異の水準をキープする。

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期待されるのは、個人タイトルで大谷がまだ手にしていない年間最優秀投手「サイ・ヤング賞」だ。同賞は記者投票で決まり、「多くの記者が重視するのは勝利への貢献度の指標であるWARだが、大谷の防御率はリーグでダントツ。今の成績なら有力候補のひとり」（メジャーリーグに詳しいジャーナリスト・友成那智氏）という状況だ。

ここから大谷がサイ・ヤング賞を目指すうえで何がポイントになるのか。友成氏はこう言う。

「奪三振数や防御率も重要な要素だが、『規定投球回数』が最低条件となり、162イニング以上投げる必要がある。メジャーでは通常、先発は5枚なのでシーズンを通してローテを守れば32登板だが、ドジャースの場合は大谷の二刀流の負担軽減もあって6人ローテ。年間27登板にしかならない」

27登板だと毎試合6イニングを投げないと、規定投球回数に到達しない。友成氏が続ける。

「それがなかなか計算通りにいかないのが難しい。二刀流での連戦は疲れが出るし、打撃にも影響する。メジャーで規定投球回数に達したのはエンゼルス時代の2022年だけですが、当時はポストシーズンと無縁だったし、9月は本塁打が出なかった。

疲労を考えれば先発で失点が重なった時に早めに休ませたり、ローテを飛ばして打者に専念させる試合を作る選択肢もあるが、それだと規定投球回数に届かないジレンマがあるわけです」

そうした事情もあって今季は、ここまで6回の登板のうち3試合で大谷を投手に専念させる一刀流起用が続く。負担軽減につながるのは確かだが、それが続けられるかはチーム事情も関わってくる。

「ドジャースの野手にはベテランが多く、得点力低下が問題となっている。大谷には投手ではなく、打者としてDHに軸足を置いてほしいというのがロバーツ監督の本音かもしれません。投手陣はJ・ロブレスキーが好調だし、コマは揃っているますからね。

ただ、大谷は32歳という年齢を考えると全力投球できる最後の時期に差し掛かっているだけに、投手として成績を残したい気持ちも強いのでしょう」（前出・友成氏）

サイ・ヤング賞の争うライバルとしては2024年に獲得経験のあるC・セール（ブレーブス）や「ダークホースとして今永昇太（カブス）がいる。3勝2敗ながら防御率も2.40、WARが1.3で2位。クオリファイング・オファー（QO）の1年34億円で契約しているが、成績を残して4年契約1億ドルの契約を勝ち取りたいのでモチベーションも高い」（友成氏）という。ドジャースのチーム内にも山本由伸や5勝0敗のロブレスキーがいる。

ただ、そうした困難を乗り越えて初の栄誉を手にできる姿こそ、ファンは見たいと願っているはずだ。

※週刊ポスト2026年5月22日号