大谷でも山本でもない…ホークスのドラ１に引退を決断させた「投手の名前」

かつては人気が低迷したとも言われていたプロ野球だが、WBCの盛り上がりや大谷翔平選手の活躍などもあって、その熱は再燃しているように感じられる。

そんなプロ野球の世界は、入るのも狭き門だが、引退後にも関わり続けられるのは、さらに一握りにすぎない。多くの選手は引退後に「セカンドキャリア」を模索する。

2004年、ドラフト1巡目で福岡ダイエーホークス（現ソフトバンクホークス）に入団し、15年間の現役生活を経て2019年に引退した江川智晃氏（39歳）は今、三重県で豚肉の加工販売をしている。

期待をかけられたスター候補の野球人生を、本人に振り返ってもらう。

三重県の公立の主砲が「ドラ1指名」されるまで

1986年10月に三重県で生まれた江川氏。草野球をやっていた父親の影響で「3歳頃から野球に興味を持ち始めた」といい、小学校に上がると地元クラブチームに入団した。

江川氏自身は「チームは県大会にも行ったことがないほど弱かったので」と謙遜するが、小学3年生でレギュラーに定着するなど、大器の片鱗を感じさせる。

中学でも野球に打ち込み、1番バッターとしてチームを牽引。3年時にはチームを全国制覇に導く活躍を見せた。本人も、同大会の決勝戦が記憶に鮮明だと話す。

「決勝の相手は、明徳義塾中学校でした。高校野球が好きで明徳のユニフォームは憧れだったので、対戦が嬉しかったんですよ。その明徳のエース投手から、最終打席に三塁打を打てたのは嬉しかったです」

こうした活躍もあって、他県の複数の野球強豪校から入学の誘いもきた。しかし、江川氏自身は甲子園に憧れてはいたものの、地元の県立高校へ進学する道を選んだ。

「その時は、プロ野球の世界は遠い存在で現実的な進路ではなかったですし、野球を続けながら学校生活も楽しみたい気持ちがありました。一緒にやってきた同じ中学や地区の仲間と、地元の高校に行って甲子園を目指したい思いでしたね」

江川氏が選んだのは、三重県の宇治山田商業高校。2026年現在、甲子園出場回数8回の伝統校だ。江川氏はすぐにレギュラーの座を掴むと、2年時の三重県大会決勝でサヨナラ本塁打を放ち、同校を25年ぶりの甲子園出場に導いた。

憧れの甲子園に立ち、「お客さんの数と声援の大きさに感動しました」と話す江川氏。プロ野球選手への思いが芽生えるかと思いきや、その心は意外な方向に変化した。

「高校時代は、投手と外野手の二刀流をやらせてもらっていました。でも、甲子園に出てみて『投手としての力は、ここが限界だな』と感じたんです。監督にも投手を辞めたいと打ち明けたくらいでした。だから、プロ野球への憧れはあったのですが、むしろ自信はなくなっていました」

その言葉通り、江川氏は卒業後「社会人野球」に進むことを選択。名門・シダックスの入団試験を受け、合格した。

とはいえ、中学での全国制覇に加え、高校でも甲子園に出場した才能だ。周囲からの勧めもあり、シダックスの内定権利を持ったまま、NPBにプロ志望届を提出した。

その結果、2004年のNPBドラフト会議で、福岡ダイエーホークスから1巡目で指名され、プロの道へ進むことを決めた。

「シダックスさんが、『プロからの指名待ちでもいいよ』と言ってくれたんです。大学や他社だったら、この年のドラフトは諦めることになっていたと思います。内定を持ったまま、ドラフトを待つことができたのはシダックスさんのおかげです。今でも感謝しています。内定を得ていた中でのドラフト会議だったので、両親も安心してくれていたと思います」

15年間「レギュラーになれない」…苦しすぎた現役時代

江川氏が入団した当時のホークスは、井口資仁・松中信彦・城島健司・ペドロ・バルデスの「100打点カルテット」を擁し、投手陣でも前年に斉藤和巳が20勝を挙げ、それに続く杉内俊哉・和田毅・新垣渚の「松坂世代」が台頭。まさに、黄金時代が幕を開けていた。

「とにかく嬉しかったのは覚えていますが、最初は、実感も湧きませんでした。まさか自分がプロの世界で、さらにホークスという強いチームで野球ができるなんて信じられない思いでした」

江川氏が最初にもらった背番号は、高卒新人でありながら1桁の「8」。球団の大きな期待も伝わってくる。前途洋々に思われた江川氏のプロ野球人生だったが、公式戦（ウエスタンリーグ）の初戦から不運に襲われる。顔にデッドボールを受けたのだ。

「経験したことがないほどの痛みでした。どこに当たったのかわからないくらい顔全体が激痛で。死球後はめちゃくちゃ不安にもなりましたね。ですが、（当時2軍監督だった）秋山幸二さんも、現役時代に松坂大輔さんの球を顔に受けていて『避け方が下手くそなんだよ。でも、俺もやったから、大丈夫だよ』と言ってくれました。経験者の言葉なので、かなり安心はできました」

怪我は左頬の骨折。手術を受けると回復も早く、1ヶ月弱で試合に復帰した。しかし、デッドボールの後遺症は体ではなくトラウマとして心に残り、打席で思い切り踏み込むことができなくなった。それを払拭したのは、偉大な先輩の一言だったという。

「現ソフトバンク監督の小久保裕紀さんが、僕の打席を見て『恐怖心があるんだろうけど、そんな踏み込みじゃ飯食えへんぞ』と声をかけてくれたんです。夢見てきたプロ野球の世界だったのですが、実際にそこに入っても、自分がまだ夢を見ていたんだと気付かされました。それが、小久保さんの言葉で、現実として向き合う覚悟ができました」

しかし、その後も怪我や不運が重なり、レギュラーに定着することはできなかった。とはいえ、2013年には12本塁打を放つなど存在感を発揮。ファンに「次期主砲候補」の期待を抱かせたのも事実だ。

「2013年の日本ハム戦は記憶に残っています。2軍から急遽呼ばれた試合でしたが、相手先発は大谷翔平投手。コーチからは『ストレートしか投げてこないから』とだけ言われて。でも、実際に打席に立ったら、スライダーが見たことないくらいすごくて、どうにもなりませんでした。試合中『貢献できていないな』と思っていたのですが、試合の終盤に武田久さんからホームランを打てました。これは嬉しかったですね」

他球団からオファーが来ても引退したワケ

2004年のドラフト1巡目、鳴り物入りで入団した江川氏だったが、2019年のシーズン終了後にホークスから戦力外通告を受け引退。レギュラー選手外では異例の15年間という長い現役生活だった。

「最後の数年は、いつ戦力外になってもおかしくないと思っていました。戦力外になった2019年も、体自体は動いてはいましたが、この年に受けた腰の手術もあって飛距離も出なくなっていたので、そろそろかなと感じていた中での通告でした」

複数の他球団から獲得のオファーはあった。それでも、現役を退く決意をしたのはなぜだったのか。

「現役を続けるなら、1軍クラスの投手は打てないといけないと考えていました。そんな時に、シート打撃で（リバン・）モイネロと対戦する機会があったので、この打席で判断しようと決めたんです。結果は、三振でした。こんなに長く、ホークスには本当にお世話になっていたので、ここで現役を終えようと決めました」

引退後、球団からスコアラーとしての雇用を提案され、それを受けた江川氏。現役時代とは収入も働き方も大きく変わったという。

「収入はガッツリ下がりました。でも、仕事に関わる時間は、選手時代よりも長くなりましたね。選手や首脳陣に、『この映像が欲しい』『このデータが欲しい』と言われたら、すぐに出さないといけないので、チームが練習やミーティングを始める前には準備を終わらせておく必要があります」

引退後も、野球に関わる仕事があるのは同氏が重ねてきた実績と信頼の賜物だろう。しかし、プレイヤーへの未練が湧いてくることはなかったのか。

「引退は腹を決めてのことだったので、未練はなかったです。でも、僕が引退を決めるきっかけになったモイネロのこともスコアラーとしてずっと見ていたのですが、ホークスの主力打者も他球団のすごいバッターも、みんな打ててなかった。『モイネロで判断するのは間違えたな』とは、ちょっと思いました（笑）」

コロナ禍に家業を継ぐことを決意

スコアラーを1年間勤めた翌年、江川氏は大きな転身を果たす。実家のある三重県に戻り、家業である養豚と精肉加工業に従事し始めたのだ。

そこには、家族への思いがあった。

「実家は母の家系で代々養豚をしているのですが、コロナ禍で飲食店が閉まっていたため、経営も大変になっていることを両親から聞かされて。それで、立て直すために精肉まで手を広げると。ですが、父方の家系も漁網を作って販売する仕事もしていて、その2つに追われて両親はすでに過労で、全く余裕がなくて『戻ってきてくれないか』と言われました」

家族のピンチ。しかし、実家へ戻る決断は簡単なものではなかった。

「ホークスにもすごくお世話になっていましたし、野球にもずっと関わって生きていくと思っていたので、もう帰るつもりはなかったんですよ。だから、苦渋の決断でしたが僕が行かないとどうしようもないと思ったので、帰ることにしました」

こうして、プロ野球の世界から精肉加工業者としてのセカンドキャリアを歩み始めた江川氏。後編記事『「とんかつ店はまだ赤字」…野球を辞め、家業を継いだドラ1の《現在地》』では、新たな舞台で働く姿と、精肉店経営のリアル、そして、その中で再会を果たした運命の相手に迫る。

【つづきを読む】「とんかつ店はまだ赤字」…野球を辞め、家業を継いだドラ1の《現在地》