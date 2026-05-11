JCWの販売は好調

ミニは、モデルラインナップをこれ以上拡大する計画はないという。新しいブランド責任者のジャン＝フィリップ・パラン氏は、選択肢やカスタマイズの幅を広げることで、成長を継続すると述べている。

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BMWグループ内で上級管理職を歴任してきたフランス人のパラン氏は、昨年末にミニの本部長に就任した。



ミニ・ジョン・クーパー・ワークス

近年、ミニはラインナップを一新しており、電動ハッチバック『クーパー』とSUV『カントリーマン』、3ドアおよび5ドアのガソリンエンジン搭載『クーパー』の改良モデル、そして新型の電動クロスオーバー『エースマン』を展開している。

北京モーターショーでAUTOCARの取材に応じたパラン氏は、「5車種を擁し、これまでで最大の製品ラインナップを揃えています。ミニのような比較的小規模なブランドにとって、このラインナップは非常に幅広いものであり、現状に大変満足しています」と語った。

パラン氏は今後、オプションやパーソナライゼーションの拡充、さらに派生モデルの展開を通じて、その魅力を広げることに注力していくと説明した。特に「まだ可能性が残されている」高性能モデルのジョン・クーパー・ワークス（JCW）に目を向けているという。

「ジョン・クーパー・ワークスを非常に積極的に推進しています。内燃機関車に自信を持っており、昨年のジョン・クーパー・ワークスの販売台数は過去最高を記録しました」

唯一無二のミニを作りたい

ミニは最近、モデルラインナップの簡素化という従来の方向性から転換し、各モデルのオプションをさらに充実させている。

「簡素化についてはいくつかのアイデアがありましたが、それは必ずしも顧客が求めているものではありませんでした。当社のコンフィギュレーターをご覧いただければ分かるように、オプションを選択したり、カスタマイズしたり、個性的に仕上げたりする可能性を再び広げています。これはミニにしかできないことなので、その可能性を最大限に活かしていくつもりです」



ミニ・ジョン・クーパー・ワークス 1965ビクトリー・エディション

最近では外部パートナーとのコラボレーションによる特別仕様車も発表したが、パラン氏は「そこにはまだ探求の余地があります」と述べている。

「カスタマイズにはもちろん収益性の側面もありますが、すべてのミニを唯一無二のものにするのは、まさにミニらしいことだと思います」

パラン氏はまた、「ミニらしさをさらに際立たせる」よう努めると述べ、「その歴史や英国らしさを、古臭くならず現代的な形で、さらに活かしていきたい。これはミニにとって非常に強力な差別化要因です」と説明した。